Паливно-мастильні матеріали у світі мають подешевшати найближчим часом, - директор групи компаній Prime Льоушкін
Дмитро Льоушкін, директор групи компаній Prime, вважає, що домовленість США з Саудівською Аравією про збільшення видобутку нафти має повернути ціни до 70- 80 доларів за барель
Таку думку він висловив в етері Еспресо.
"Я вважаю, що всі паливно-мастильні матеріали мають подешевшати найближчим часом. Тому, що падає вартість нафти й це бачимо на сайтах котирування нафти. Якщо США домовилися про збільшення видобутку з Саудівською Аравією і йде заміщення російської нафти, то ринок має повертатися до цін 70- 80 доларів за барель, а це буде призводити до зниження цін на газ, бензин, дизель і авіаційний керосин як у всьому світі, так і в Україні", - пояснив директор групи компаній Prime.
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