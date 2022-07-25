Паливно-мастильні матеріали у світі мають подешевшати найближчим часом, - директор групи компаній Prime Льоушкін

Таку думку він висловив в етері Еспресо.

"Я вважаю, що всі паливно-мастильні матеріали мають подешевшати найближчим часом. Тому, що падає вартість нафти й це бачимо на сайтах котирування нафти. Якщо США домовилися про збільшення видобутку з Саудівською Аравією і йде заміщення російської нафти, то ринок має повертатися до цін 70- 80 доларів за барель, а це буде призводити до зниження цін на газ, бензин, дизель і авіаційний керосин як у всьому світі, так і в Україні", - пояснив директор групи компаній Prime.

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