"З нетерпінням чекаю". Байден після візиту на Близький Схід розраховує, що ОПЕК+ суттєво збільшить видобуток нафти
США "не підуть" з Близького Сходу, оскільки намагаються забезпечити стабільність у цій частині світу та збільшити глобальний потік нафти для стримування стрімкого зростання цін на енергоресурси
Про це президент Джо Байден заявив на саміті арабських лідерів, інформує SkyNewsю
"Ми не підемо й не залишимо вакуум, який заповнять Китай, Росія чи Іран. Ми намагатимемося розвивати цей момент за допомогою активного, принципового американського лідерства ", - сказав він.
Його слова прозвучали на тлі занепокоєння щодо ядерних амбіцій Ірану та підтримки бойовиків у регіоні.
США також оголосили про виділення $1 млрд допомоги для подолання голоду в регіоні.
Особливо Джо Байден сподівається, що група ОПЕК+, до якої входить Саудівська Аравія, ухвалить рішення про збільшення видобуток нафти на зустрічі 3 серпня.
"Я з нетерпінням чекаю, що буде в найближчі місяці", - сказав він.
- Відзначимо, що 16 липня, після візиту Байдена, Саудівська Аравія зобов'язалася збільшити видобуток нафти на 50%.
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