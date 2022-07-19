Про це президент Джо Байден заявив на саміті арабських лідерів, інформує SkyNewsю

"Ми не підемо й не залишимо вакуум, який заповнять Китай, Росія чи Іран. Ми намагатимемося розвивати цей момент за допомогою активного, принципового американського лідерства ", - сказав він.

Його слова прозвучали на тлі занепокоєння щодо ядерних амбіцій Ірану та підтримки бойовиків у регіоні.

США також оголосили про виділення $1 млрд допомоги для подолання голоду в регіоні.

Особливо Джо Байден сподівається, що група ОПЕК+, до якої входить Саудівська Аравія, ухвалить рішення про збільшення видобуток нафти на зустрічі 3 серпня.

"Я з нетерпінням чекаю, що буде в найближчі місяці", - сказав він.

Відзначимо, що 16 липня, після візиту Байдена, Саудівська Аравія зобов'язалася збільшити видобуток нафти на 50%.

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