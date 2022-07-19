У США задоволені переговорами з лідерами G20 щодо обмеження цін на російську нафту

Про це повідомляє SkyNews.

"Щодо витрат на енергоносії, я провела продуктивні двосторонні зустрічі з більш ніж півдюжиною моїх колег, де ми обговорили переваги обмеження цін і те, як це може допомогти нам досягти наших цілей обмежити Путіна в доходах для його військової машини, одночасно зменшуючи витрати на енергоносії", - повідомила урядовець.

Вона додала, що обмеження ціни є одним із "наших найпотужніших інструментів для боротьби з високими цінами, з якими стикаються люди в Америці та в усьому світі".

Відзначимо, що паралельно у США домовляються про збільшення видобутку нафти провідними виробниками. 16 липня, після візиту Байдена, Саудівська Аравія зобов'язалася збільшити видобуток нафти на 50%.

Також Байден розраховує, що ОПЕК+ суттєво збільшить видобуток нафти.

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