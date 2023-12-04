Ціна на золото досягла історичного максимуму, побивши рекорд з серпня 2020 року

Про це повідомляє CNBC.

Аналітики кажуть, що ціни на золото можуть досягти нових максимумів наступного року і залишитися вище рівня у 2 тисячі доларів, посилаючись на геополітичну невизначеність, ймовірне ослаблення долара США і можливе зниження процентних ставок.

Ціни на цей дорогоцінний метал зростають вже два місяці поспіль: ізраїльсько-палестинський конфлікт стимулює попит на золото як засіб захисту, а очікування зниження відсоткових ставок надають додаткову підтримку. Золото має тенденцію демонструвати хороші показники в періоди економічної та геополітичної невизначеності завдяки своєму статусу надійного засобу збереження вартості.

"Очікуване зниження курсу долара США і процентних ставок протягом 2024 року є ключовими позитивними факторами для золота", - повідомив керівник відділу ринкової стратегії, глобальної економіки та досліджень ринків UOB Хенг Кун Хау.

За його оцінками, до кінця 2024 року ціни на золото можуть сягнути до 2,2 тисяч доларів США.

Інший аналітик також налаштований оптимістично щодо перспектив злитків.

"Цього разу, порівняно з 2011 роком, у золота просто менше кредитного важеля... якщо брати ціни на рівні 2100 доларів і ставити на меті 2200 доларів за унцію", - сказав Нікі Шилз, керівник металургійної стратегії компанії MKS PAMP, що торгує дорогоцінними металами.

Спотові ціни на золото зросли до нового рекордного максимуму в 2110,8 долара за унцію минулого понеділка, але потім дещо здали свої позиції. Наразі ціна торгується на рівні $2,084.59.

Згідно з даними LSEG, у п'ятницю золото сягнуло позначки $2 075,09, перевищивши внутрішньоденний рекорд у $2 072,5, зафіксований 7 серпня 2020 року.