Головна English Львів Таблоїд
Espreso.tv
ua en
Головна
English Львів Таблоїд
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Економіка Ціна на золото досягла історичного максимуму, побивши рекорд з серпня 2020 року

Ціна на золото досягла історичного максимуму, побивши рекорд з серпня 2020 року

4 грудня, 2023 понедiлок
12:22
Економіка золото

Ціни на золото досягли нового рекорду - спотові ціни сягнули 2,1 тисячі доларів, світовий ажіотаж на злитки, схоже, продовжиться і надалі

Про це повідомляє CNBC.

Аналітики кажуть, що ціни на золото можуть досягти нових максимумів наступного року і залишитися вище рівня у 2 тисячі доларів, посилаючись на геополітичну невизначеність, ймовірне ослаблення долара США і можливе зниження процентних ставок.

Ціни на цей дорогоцінний метал зростають вже два місяці поспіль: ізраїльсько-палестинський конфлікт стимулює попит на золото як засіб захисту, а очікування зниження відсоткових ставок надають додаткову підтримку. Золото має тенденцію демонструвати хороші показники в періоди економічної та геополітичної невизначеності завдяки своєму статусу надійного засобу збереження вартості.

"Очікуване зниження курсу долара США і процентних ставок протягом 2024 року є ключовими позитивними факторами для золота", - повідомив керівник відділу ринкової стратегії, глобальної економіки та досліджень ринків UOB Хенг Кун Хау. 

За його оцінками, до кінця 2024 року ціни на золото можуть сягнути до 2,2 тисяч доларів США.

Інший аналітик також налаштований оптимістично щодо перспектив злитків.

"Цього разу, порівняно з 2011 роком, у золота просто менше кредитного важеля... якщо брати ціни на рівні 2100 доларів і ставити на меті 2200 доларів за унцію", - сказав Нікі Шилз, керівник металургійної стратегії компанії MKS PAMP, що торгує дорогоцінними металами.

Спотові ціни на золото зросли до нового рекордного максимуму в 2110,8 долара за унцію минулого понеділка, але потім дещо здали свої позиції. Наразі ціна торгується на рівні $2,084.59.

Згідно з даними LSEG, у п'ятницю золото сягнуло позначки $2 075,09, перевищивши внутрішньоденний рекорд у $2 072,5, зафіксований 7 серпня 2020 року.

  • На початку жовтня повідомлялось, що війна в Ізраїлі може спричинити підвищення попиту на золото та долар. 
Світ
США
Читайте також:
3 грудня, 2023 неділя
Знімав на відео роботу ППО в Одесі: блогер з Китаю отримав 5-річне покарання
Румен Радев
4 грудня, 2023 понедiлок
Президент Болгарії ветував угоду з Україною щодо постачання бронетехніки
Путін
Автор Антін Борковський
3 грудня, 2023 неділя
Тези Путіна про переговори - це кухня міжнародних відносин минулого тисячоліття, - Безсмертний
Київ
-2°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 36.7
    Купівля 36.7
    Продаж 37.35
  • EUR
    Купівля 39.86
    Продаж 40.81
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2023, понедiлок
4 грудня
13:17
ДТЕК планує завершити будівництво найбільшої у Східній Європі вітроелектростанції до кінця 2025 року
13:04
Spotify звільнить 17% працівників: яка причина
12:52
Збір на Mavic 3T
12:51
прапори України та США
Білий дім: у США можуть закінчитися гроші для України, якщо Конгрес не прийме рішення до кінця року
12:48
В Україні через обстріли знеструмлено частину абонентів у 6 областях: ситуація в енергосистемі станом на 4 грудня
12:18
верховна рада
Нардеп Шпенов, який голосував за диктаторські закони 2014 року, вирішив скласти мандат
12:00
OPINION
Ірина Федорів
ФСБ у рясах і... агностик Мотовиловець
11:53
Росіяни обстріляли дитсадок у Херсоні
Росіяни обстріляли дитсадок у Херсоні: є постраждала і руйнування
11:48
Ракетний удар РФ по Новогродівці 30 листопада: з-під завалів дістали тіло дитини
11:37
Оновлено
Удари РФ по багатоповерхівці та лікарнях Херсона 3 грудня: кількість постраждалих зросла
11:32
Сі Цзіньпін і Олексанлр Лукашенко
Сі Цзіньпін і Лукашенко зустрілися у Пекіні: про що говорили
11:30
Ексклюзив
знищені окупанти
Противник погіршить ситуацію для себе: "Інформаційний спротив" про указ Путіна щодо збільшення армії РФ
11:17
Румен Радев
Президент Болгарії ветував угоду з Україною щодо постачання бронетехніки
11:06
Речник Повітряних сил Юрій Ігнат
Удари по інфраструктурі можуть початись будь-якого дня, - Ігнат
10:49
Анонс
Лого Impact Business
Акселераційна програма Impact Business: переможців оголосять у Львові
10:40
Огляд
світ, міжнародний огляд
НАТО та Москва досі не розірвали договір про "довіру", наскільки зима "заморозить" війну в Україні. Акценти світових ЗМІ 4 грудня
10:36
СБУ затримала пособника окупантів, який коригував обстріли Києва у новорічну ніч
10:30
окупанти Маріуполь
"Зі складів на полігони у причепах": у Маріуполі зафіксували перевезення окупантами боєкомплектів на цивільних авто
10:27
Прапор США
У США заарештували колишнього працівника посольства на Кубі, його підозрюють в роботі на режим Кастро, - AP
10:13
Пожежа на нафтобазі у Луганську
Окупанти заявили про атаку БПЛА на нафтобазу у Луганську: сталася пожежа
10:13
Інфографіка
долар євро валюта обмін
Курс валют на 4 грудня: євро та долар продовжують дешевшати
10:10
Ексклюзив
Сергій Згурець, український журналіст, військовий експерт
Міноборони нарешті повертається до українських розробок систем ППО, - Згурець
10:01
OPINION
Зоя Казанжи
Краще б утік. Вже й забули б
09:53
OPINION
Портников
Безугла шукає наступника Залужному. Колонка Віталія Портникова
09:50
Оновлено
Вулкан Маунт Марапі в Індонезії
Унаслідок виверження вулкану в Індонезії загинуло щонайменше 11 туристів, десятки пропали безвісти
09:49
ЦАХАЛ заявив про розширення наземної операції на всю територію Гази
09:18
Ексклюзив
На Бахмутському напрямку ситуація динамічна, ворог отримав поповнення, - 26-а артбригада ЗСУ
09:17
китайський авіаносець "Шаньдун"
Пекін звинуватив США в порушенні суверенітету через військовий корабель у Південно-Китайському морі
08:49
Вакцинація
На ТОТ Луганщини бракує вакцин для новонароджених, - ОВА
08:40
Рівненські онкологи розповіли, як розпізнати пухлину головного мозку в себе чи рідних
Американські вчені розробляють пристрій, який зможе викликати усвідомлені сновидіння
08:20
Президент Венесуели Ніколас Мадуро готується до голосування на референдумі щодо прав Венесуели на потенційно багатий нафтою регіон Есекіба в Гайані, Каракас, Венесуела, 30.12.2023
Влада Венесуели заявила про 95% підтримки територіальних претензій до Гаяни на референдумі
08:05
Ексклюзив
російський військовий корабель
ВМС ЗСУ повідомили про корабельне угруповання противника у Чорному морі станом на ранок
08:01
OPINION
Юрій Бутусов
Влада не бажає реальних змін в управлінні армією
07:53
Російські військові
Указ Путіна ймовірно не збільшує, а офіційно затверджує наявну кількість військових, - ISW
07:45
Інфографіка
втрати окупантів
Війська РФ за добу втратили 5 танків, 12 артсистем і 770 солдатів, - Генштаб
07:38
біткоїн
Біткоїн уперше з квітня 2022 року здорожчав до понад $40 000
07:18
На фото: система ППО
Повітряні сили вночі знищили російську керовану ракету та 18 з 23 "шахедів"
07:17
домашнє насильство
У Нацполіції розповіли, куди звертатися по допомогу жертвам домашнього насильства
06:52
Леонтій Сандуляк
Співавтор Акта проголошення Незалежності України Леонід Сандуляк помер у 86 років
06:34
В окупованому Бахчисараї партизани провели розвідку військової частини, - АТЕШ
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV