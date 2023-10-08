Війна в Ізраїлі може спричинити підвищення попиту на золото та долар, - Reuters

Про це повідомляє Reuters.

Ситуація в Ізраїлі, ймовірно, спонукатиме до переходу до безпечних активів, оскільки інвестори уважно стежать за подіями на Близькому Сході, щоб оцінити геополітичні ризики для ринків.

На думку аналітиків, зростання геополітичних ризиків може призвести до купівлі таких активів, як золото і долар, і потенційно підвищити попит на американські казначейські облігації, які були активно розпродані.

"Це хороший приклад того, чому людям потрібно мати золото в своїх портфелях. Це ідеальне страхування від міжнародних потрясінь", - сказав Пітер Карділло, головний ринковий економіст Spartan Capital Securities, який передбачив, що долар буде зростати в ціні.

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"Кожного разу, коли виникають міжнародні потрясіння, долар зміцнюється", - сказав Карділло.

"Чи є це масовим ринковим моментом чи ні, залежить від того, як довго це триватиме і чи будуть інші втягнуті в конфлікт", - сказав Брайан Якобсен, головний економіст Annex Wealth Management, про ситуацію в Ізраїлі. Якобсен сумнівається, наскільки сильно це вплине на ціну на нафту, незважаючи на те, що Іран збільшує видобуток нафти.

Події в Ізраїлі

Ранком суботи, 7 жовтня 2023 року, палестинські збройні формування ХАМАС та "Ісламський джихад" відразу у кількох місцях з повітря та на суходолі розпочали масовану атаку на державу Ізраїль. Очільник збройного крила ХАМАСу Мухаммед ад-Дейфа заявив, що його бойовики розпочали операцію "Повінь Аль-Акси". За його словами, ці дії покликані захистити мечеть Аль-Акса у Єрусалимі.

Палестинці випустили по території Ізраїлю 2-3 тис. ракет й одночасно захопили 7 громад на півдні.

Прем’єр-міністр Беньямін Нетаньягу виступив з заявою щодо вторгнення бойовиків ХАМАСу в Ізраїль та заявив, що країна знаходиться "у стані війни".

Для ударів по командним пунктам палестинців ЦАГАЛ активно задіював авіацію. Також розпочато зачистку окупованих ХАМАСом громад.

Окрім того, є велика загроза, що з півночі по Ізраїлю може вдарили шиїтська "Хезболла", адже її головний партнер і постачальник Ісламська Республіка Іран (ІРІ) закликала джихадистів "звільнити Єрусалим".