Ціни на автогаз продовжать зростати протягом найближчих тижнів, — експерт групи А-95
В Україні ціни на автогаз протягом найближчих тижнів можуть зрости на 50-70 коп.
Такий прогноз озвучив Артем Куюн, експерт "Консалтингової групи А-95", в ефірі програми "Про гроші" з Олександром Морщавкою на телеканалі "Еспресо".
"Я думаю, що протягом найближчого місяця (зростання цін на автогаз, — ред.) не зупиниться. Сьогодні ми бачимо зростання гуртових цін, зростання цін на кордоні, — так само, як і у сусідніх країнах. І це дає причини для росту ще десь копійок на 50-70 протягом тижня-двох-трьох", — сказав Куюн.
Він підкреслив, що здорожчання автогазу спричинене ринковими чинниками.
"Такий дорогий газ не тільки в Україні, а й у всьому світі. Тому навіть якщо застосувати до скрапленого газу формули, які сьогодні застосовуються до рідких нафтопродуктів, бензину та дизпального, я думаю, що буде така ціна, а може й більше", — припустив експерт.
- 17 листопада ціни на скраплений газ у мережах АЗС по Україні продовжили зростання, повідомилиу консалтинговій групі "А-95".
- Російська Федерація обмежила на листопад поставки скрапленого газу в Україну до рівня 30% від задекларованих експортерами обсягів, повідомив 4 листопада Андрій Герус, голова комітету Верховної Ради з питань енергетики та житлово-комунальних послуг.
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