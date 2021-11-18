Ціни на автогаз продовжать зростати протягом найближчих тижнів, — експерт групи А-95

Такий прогноз озвучив Артем Куюн, експерт "Консалтингової групи А-95", в ефірі програми "Про гроші" з Олександром Морщавкою на телеканалі "Еспресо".



"Я думаю, що протягом найближчого місяця (зростання цін на автогаз, — ред.) не зупиниться. Сьогодні ми бачимо зростання гуртових цін, зростання цін на кордоні, — так само, як і у сусідніх країнах. І це дає причини для росту ще десь копійок на 50-70 протягом тижня-двох-трьох", — сказав Куюн.



Він підкреслив, що здорожчання автогазу спричинене ринковими чинниками.



"Такий дорогий газ не тільки в Україні, а й у всьому світі. Тому навіть якщо застосувати до скрапленого газу формули, які сьогодні застосовуються до рідких нафтопродуктів, бензину та дизпального, я думаю, що буде така ціна, а може й більше", — припустив експерт.

17 листопада ціни на скраплений газ у мережах АЗС по Україні продовжили зростання, повідомилиу консалтинговій групі "А-95".

Російська Федерація обмежила на листопад поставки скрапленого газу в Україну до рівня 30% від задекларованих експортерами обсягів, повідомив 4 листопада Андрій Герус, голова комітету Верховної Ради з питань енергетики та житлово-комунальних послуг.