Ціни на газ на міжнародних ринках підскочили через спекуляції, вони мали б становити близько $600, — Корольчук
Газ на міжнародних ринках дорожчає через спекуляції, справжніх передумов для цього немає, ціна мала б складати близько $600
Таку позицію висловив Юрій Корольчук, експерт Інституту енергетичних стратегій, в ефірі програми "Про гроші" з Олександром Морщавкою на телеканалі "Еспресо".
"Це (ціна на газ на міжнародних ринках, — ред.) — спекуляція. … Вона реально сьогодні мала б становити від сили $600. Нема такого значного дефіциту і споживання. Немає такого, що європейці залишаються без газу", — сказав Корольчук.
Він висловив думку, що ситуація стабілізується.
"Будь-які фактори будуть впливати на пониження ціни. Відповідно, якщо Північний потік-2 отримає сертифікацію і будуть очікування, що підуть якісь перші обсяги газу, нехай невеликі — це, звичайно, буде впливати на ціну на газ, вона знизиться", — зазначив експерт.
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