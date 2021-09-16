Ціни на газ на міжнародних ринках зростають не тільки через “Газпром”, є низка причин, — експерт Омельченко
Зростанню цін на газ сприяє у тому числі підвищений попит з боку Китаю, робота спекулянтів і зниження кількості довгострокових контрактів у Європі. “Газпром” використовує ці чинники у своїх цілях, але не є єдиним фактором
Таку позицію висловив Володимир Омельченко, директор енергетичних програм центру Разумкова, в ефірі програми Energo live з Олександром Морщавкою на телеканалі “Еспресо”.
“Я думаю, що причин дуже багато. І “Газпром” — це не єдиний і не найбільший фактор, який впливає на зростання цін в Європі, і не треба перебільшувати його роль”, — сказав Омельченко.
Він звернув увагу, що значно збільшився попит на природний газ в Азійсько-Тихоокеанському регіоні — в Японії, в Кореї, в Таїланді, у Китаї.
“Плюс серйозний конфлікт між Китаєм і Австралією щодо визнання Тайваню. А Австралія була одним із найбільших постачальників газу в Китай. Плюс треба відмітити роботу спекулянтів, оскільки реальний газ на біржах продається у 10-15% випадків, а все інше — це так званий “паперовий” газ”, — продовжив перелічувати експерт.
За його словами, варто враховувати, що знизилася частка газу, який продається у Європі за довгостроковими контрактами
“І всі ці фактори разом призвели до підвищення цін. Безумовно, “Газпром” хоче використати ці фактори на свою користь. У нього є політичні задачі, які ставляться Кремлем. Не треба це відмітати. Але треба більш широко дивитися на ситуацію”, — резюмував Омельченко.
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