Про це в ефірі Еспресо заявив виконавчий директор Асоціації енергоефективності міст України Святослав Павлюк.

"Відбувається насичення ринку і ціни повзуть вниз. Це об'єктивна реальність і це тішить. Я пригадую кінець жовтня - початок листопада і намагання купити генератор - це була проблема. У Львові зараз я був в магазинах та заходив на базар - на будь-який вибір", - зазначив він.

За словами Павлюка, порівняно з листопадом, ціна відкотилась назад.

"Явно є тенденція здешевшання цього обладнання. Я намагався моніторити ціни на специфічне обладнання в країнах ЄС - іноді в нас можна купити дешевше. Насичення ринку і падіння ціни - це позитивний момент", - підсумував експерт.