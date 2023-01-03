Ціни на обладнання для автономного забезпечення електрикою падають, - експерт з енергетики
Відбувається насичення ринку обладнання для автономного забезпечення електрикою і ціни повзуть вниз, іноді вони є нижчими, ніж у Європі
Про це в ефірі Еспресо заявив виконавчий директор Асоціації енергоефективності міст України Святослав Павлюк.
"Відбувається насичення ринку і ціни повзуть вниз. Це об'єктивна реальність і це тішить. Я пригадую кінець жовтня - початок листопада і намагання купити генератор - це була проблема. У Львові зараз я був в магазинах та заходив на базар - на будь-який вибір", - зазначив він.
За словами Павлюка, порівняно з листопадом, ціна відкотилась назад.
"Явно є тенденція здешевшання цього обладнання. Я намагався моніторити ціни на специфічне обладнання в країнах ЄС - іноді в нас можна купити дешевше. Насичення ринку і падіння ціни - це позитивний момент", - підсумував експерт.
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