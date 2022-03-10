Цивільним українцям дозволили вбивати окупантів у період воєнного стану
Верховна Рада ухвалила закон, згідно з яким під час воєнного стану цивільні українці можуть убивати окупантів і не нести за це відповідальності
Про це йдеться на сайті Верховної Ради.
За законом, під час воєнного стану українці, іноземці й люди без громадянства в Україні можуть давати відсіч окупантам, отримати вогнепальну зброю й боєприпаси для неї. Використання зброї цивільними для боротьби з військами РФ прирівняли до її застосування військовими.
Вогнепальну зброю й боєприпаси необхідно буде здати не пізніше за 10 днів після припинення або скасування дії воєнного стану в Україні. За порушення цієї вимоги загрожує кримінальна відповідальність.
"У період дії воєнного стану громадяни України можуть брати участь у відсічі та стримуванні збройної агресії РФ та/або інших держав, застосовуючи власну нагородну зброю, спортивну зброю (пістолети, револьвери, гвинтівки, гладкоствольні рушниці), мисливську нарізну, гладкоствольну чи комбіновану зброю та бойові припаси до неї", - ідеться в законі.
Громадяни не нестимуть відповідальності за використання вогнепальної зброї проти окупантів, якщо застосовуватимуть її в порядку, визначеному законом.
Документ набув чинності 4 березня.
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