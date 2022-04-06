Цивільний персонал ЗС РФ скаржиться на інфляцію, профспілки погрожують звернутися до суду, - Генштаб ЗСУ

Про це повідомив Генштаб ЗСУ.



"Відсутність індексації заробітної плати в умовах прискореної до безпрецедентних значень інфляції відкриває вкрай негативний вплив на соціально-економічний, і, як наслідок, морально-психологічний вплив на цивільний персонал", - ідеться в листі голови архангельського комітету профспілки цивільного персоналу ЗС РФ.



У ВПК РФ обурються через зниження зарплат і рівня життя внаслідок великих витрат на війну проти України та неможливості забезпечити стабільні надходження до бюджету через міжнародні санкції та падіння економіки.



"У зв’язку з безрезультатністю численних письмових звернень на адресу міністерства оборони та уряду РФ з питань підвищення рівня заробітної плати цивільного персоналу" профспілки пропонують звернутися до Верховного суду РФ, щоб "зобов’язати уряд і міністерство оборони провести індексацію заробітної плати".



Автори листа не пояснюють, як це допоможе наповнити бюджет РФ.



"Цей випадок демонструє дієвість міжнародних економічних санкцій та неспроможність країни-окупанта вирішити соціально-економічні проблеми лише за рахунок внутрішніх ресурсів", - наголосили в Генштабі ЗСУ.



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