Головна English Львів Таблоїд
ua ru en
Головна
English Львів Таблоїд
Війна з Росією: хроніка
Погляд
Головна Культура Цього дня пішла з життя Катерина Білокур

Цього дня пішла з життя Катерина Білокур

10 червня, 2023 субота
12:38
Культура Катерина Білокур

Неперевершена українська художниця Катерина Білокур пішла з життя 10 червня 1961 року. Мисткиня почала малювати вугіллям на стіні власної хати, а згодом нею захоплювався Пікассо та знав увесь мистецький світ

Про це нагадує журнал Vogue.

Мисткиня казала, що картини народжуються в неї в голові, — і хоч куди вона йшла, хоч що робила, картини ці прямували за нею й ніби змушували малювати. Журнал зазначає, що малюнок був її великою пристрастю, і це відчувається, коли дивишся на роботи Білокур — пишні півонії, делікатні польові квіти, насичені, мов живі, натюрморти з кавуном.

Квіти за тином

Катерина Білокур народилася в селянській родині в Богданівці (зараз Київщина). Перші малюнки робила з підручних матеріалів: малювала вугіллям, що знаходила в мами на кухні, на тканині, або просто на землі звичайною паличкою. Вона не мала шкільної освіти, в 1922 році, коли їй було 22 роки, намагалася вступити до Миргородського технікуму художньої кераміки, та її не прийняли. За кілька років це знов повторилося — вже коли Катерина намагалася вступити до театрального коледжу в Києві.

"Украла в матері шматочок білого полотна та взяла вуглину… І я намалюю з одного боку полотнини що-небудь, надивлюсь-намилуюсь, переверну на другий бік  і там те саме. А тоді виперу той шматочок полотна  і знов малюю… А одного разу… намалювала не краєвид, а якихось видуманих птиць… Мені було радісно на душі від того, що я таке зуміла видумати! І дивилася на той малюнок, і сміялась, як божевільна… "

У дописі зазначається, що брак освіти не завадив Катерині Білокур працювати. Відомі історії, коли художниця йшла пішки в сусідні сіла, аби намалювати півонії. Квітів вона ніколи не зривала, вважала їх живими істотами — тому працювала з мольбертом просто в полі чи у власному саду.

Натюрморт зі сніданком

Відомо також, що особливу роль у долі художниці відіграла відома оперна співачка Оксана Петрусенко. У 1940 році Білокур написала їй листа й додала до нього свій малюнок калини. Малюнок так вразив співачку, що та знайшла Катерину, щоб познайомитися з талановитою художницею особисто. В 1940 році в Полтаві завдяки активності Петрусенко відбулася персональна виставка Білокур. Після цього виставки Білокур тривали в усьому Союзі, а 1954 року вона взяла участь у Міжнародній виставці в Парижі, де її роботами захопився Пікассо.

"Якби ми мали художницю такого рівня майстерності, то змусили б заговорити про неї весь світ", - казав він.

Світ
Україна
Читайте також:
Сергій Власенко
9 червня, 2023 п'ятниця
"Висновок дуже негативний для України": Сергій Власенко про рішення Венеційської комісії щодо закону про олігархів
7 червня, 2023 середа
Офіцер ЗСУ звинуватив Маляр у брехні щодо "капітального" будівництва укріплень навколо Бахмута
ООН
9 червня, 2023 п'ятниця
В ООН заявили, що називати підрив Каховської ГЕС воєнним злочином РФ – передчасно
Київ
+25°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 36.81
    Купівля 36.81
    Продаж 37.36
  • EUR
    Купівля 39.73
    Продаж 40.52
LIVE
  • Актуальне
  • Важливе
2023, субота
10 червня
12:46
крилата ракта "Калібр"
РФ тримає у Чорному та Азовському морях десять кораблів - ракетоносіїв немає
12:38
Львів, укриття
У Києві лише 15% укриттів повністю придатні до використання, - Камишін
12:36
Місце аварії на трубопроводі Північний потік
Німеччина вивчає роль Польщі у підриві "Північних потоків", - The Wall Street Journal
12:01
OPINION
Ігор Танчин
Шляхом Східної революції
11:50
окупанти крим
Частина російських військ тримає оборону, а частина відступає, - британська розвідка
11:41
Молдова
Молдова допоможе Україні у ліквідації наслідків підриву Каховської ГЕС
11:17
НАТО
Міноборони: Україна на Вільнюському саміті отримає алгоритм вступу до НАТО
11:01
Корабельний район Херсону: наслідки підриву росіянами Каховської ГЕС
У Херсоні рівень води в Дніпрі впав на 31 сантиметр, - ОВА
11:00
в Індії обвалилася шахта
На сході Індії обвалилася шахта: троє загиблих, серед них дитина
10:37
Енергодар, Запорізька АЕС
Рівень води у ставку-охолоджувачі ЗАЕС стабільний, – Енергоатом
10:25
Підрив Каховської ГЕС: евакуація населення
Підрив Каховської ГЕС: з підтоплених територій евакуювали 2 588 людей
10:13
Огляд
Еліна Світоліна, теніс
У збірної новий тренер, сезон УПЛ завершено, Світоліна у чвертьфіналі "Ролан Гаррос" та заява Усика про Крим: огляд новин українського спорту за тиждень
10:06
OPINION
Вадим Денисенко
Головне - повернутися у реальність
09:59
Гігантські гумові качки
Гігантські гумові качки повертаються у води Гонконгу
09:39
обстріл, ППО
Армія РФ запустила вночі 8 крилатих ракет і 35 ударних дронів, більшість з них збила ППО
09:24
Ексклюзив
Північно-Кримський канал
Вода вже точно не надходитиме Кримським каналом, - гендиректор Укргідроенерго
09:17
Миколаїв, підтопленя після підриву дамби
Підрив Каховської ГЕС: рівень води в акваторії Миколаєва знизився до 88 сантиметрів
09:07
Михайло Фрідман
Націоналізація банку Фрідмана: що зміниться для вкладників після набуття чинності нового закону
08:53
Оновлено
Наслідки удару по Одесі
Атака "шахедів" на Одесу: уламки потрапили в багатоповерхівку, 3 людей загинули, понад 10 - поранені
08:50
Ерлінг Холанд, Ліга чемпіонів, Манчестер Сіті
"Манчестер Сіті" - "Інтер": онлайн-трансляція фіналу Ліги чемпіонів
08:40
Ексклюзив
ЗАЕС
Поки не відновиться Каховське водосховище, ЗАЕС не працюватиме, - колишній головний інженер Чорнобильської АЕС
08:14
російська техніка
ЗСУ за добу війни ліквідували 890 росіян, 8 танків та 16 БПЛА, - Генштаб
08:06
OPINION
Микола Княжицький
Нацрада анулювала ліцензії медведчуківсько-мураєвських каналів. Але інші канали опзжистів спокійно працюють
08:03
OPINION
Віктор Андрусів
Бої, які тривають зараз, є підготовчими до фінального етапу
08:02
Україна Японія
РФ висловила протест Японії через рішення передати Україні техніку
08:01
Огляд
Ерос з чорного ходу, друїди серед нас і як перекричати гармату – 5 книг, де вчать (не)відомому
08:00
Анонс
Ерлінг Холанд, Ліга чемпіонів, Манчестер Сіті
"Манчестер Сіті" - "Інтер": де та коли дивитись фінал Ліги чемпіонів
07:19
авіація ЗСУ
Авіація сил оборони за добу завдала понад 20 ударів по районах скупчення ворога
05:59
саміт G7 у Хіросімі
НАБУ, САП, НБУ та відновлення декларування: Посли G7 вказали Україні основні напрямки реформ
05:31
У Туреччині виявили рекордну партію фальшивих доларів
У Стамбулі вилучили рекордну партію фальшивих доларів
05:03
ЗСУ, контрнаступ
ЗСУ ведуть контрнаступ на чотирьох напрямках та досягають суттєвих успіхів, - ISW
04:35
Олаф Шольц
Прем'єр Грузії зустрівся з канцлером ФРН: обговорили заявку Тбілісі на вступ в ЄС
04:07
Александар Вучич
"Вучича геть!": У Белграді тривають масові антиурядові протести
03:16
суд ООН
Міжнародний суд ООН у Гаазі долучив до позову України проти РФ ще 32 країни
02:48
Сі Цзіньпін та Путін
Китай підтримав мирні ініціативи лідерів держав Африки щодо України
02:20
Бельгія
Бельгія надасть Україні €3,5 млн для подолання наслідків підриву Каховської ГЕС
01:52
Віктор Медведчук
Віктора Медведчука позбавили статусу академіка правничих наук
01:24
Конгрес США
У конгресі США зареєстровано законопроєкт про визнання РФ країною-спонсором тероризму
01:06
Патріарх РПЦ Кирил
Естонія заборонила в'їзд у країну очільнику РПЦ Кирилу і ще 57 росіянам
00:56
Дональд Трамп
Трампу загрожує 400 років ув’язнення: деталі обвинувачення експрезидента США
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected] Курси валют надані kurs.com.ua

Підтримку виробництва англійської версії сайту здійснено в рамках проєкту за підтримки Фонду розвитку ЗМІ Посольства США в Україні. Погляди авторів не обов'язково збігаються з офіційною позицією уряду США. / Developing of webpage’s English version supported by the Media Development Fund of the U.S. Embassy in Ukraine. The views of the authors do not necessarily reflect the official position of the U.S. Government


  • © 2023 ESPRESO.TV