Цього року ООН очікує близько 8,3 млн біженців з України

Про це пише Reuters з посиланням на дані речника ООН. Брифінг відбувся у вівторок 26 квітня.



Понад 12,7 мільйона людей покинули свої домівки за останні два місяці війни в Україні, серед них 7,7 мільйона людей, які залишились в Україні і понад 5 мільйонів виїхали за кордон.



Раніше УВКБ ООН передбачало близько 4 мільйонів біженців одразу після вторгнення Росії в Україну 24 лютого, але минулого місяця цей показник був перевищений.



"Ми не бачили масштабів кризи, безумовно, швидкості втечі людей", – сказала речниця Шабія Манту. Сирія залишається найбільшою нинішньою кризою біженців у світі: 6,8 мільйона людей втекли, додала вона.

Нагадаємо, станом на 23 квітня через повномасштабне вторгнення Росії з України виїхали 5 186 744 людини.