Цього року Україна може посіяти більше ярої пшениці, ніж за останні 12 років
Цього року Україна може засіяти 285 тисяч га ярої пшениці. Востаннє така площа була засіяна під час весняної посівної 12 років тому
Про це повідомляє пресслужба Міністерства аграрної політики та продовольства України.
Зазначається, що станом на середину травня в країні вже посіяно 247 тисяч га культури, а надалі цей показник може сягнути до 285 тисяч га.
"Востаннє в Україні під час весняної посівної подібні площі пшениці сіяли 12 років тому. До прикладу, у 2013-му році, до початку війни Росії проти України та тимчасової окупації частини наших територій, цей показник становив 160,2 тис. га. У 2021-му українські аграрії засіяли 192,1 тис. га ярої пшениці", - йдеться у повідомлені.
Наразі лідером з сівби цієї культури є Дніпропетровщина. Там аграрії вже засіяли 32,10 тис. га. Торік найбільше було посіяно на Тернопільщині - 22,4 тис. га, а у 2021-му на Житомирщині засіяли 21,8 тис. га.
Попри збільшені площі посіву ярої пшениці, їхня частка становить лише 10% від загальної площі виробництва цієї культури в Україні. Пояснюють, що таке зростання суттєво не компенсує загальне скорочення посівних площ пшениці у новому сезоні.
За попередніми прогнозами Мінагрополітики, цього року врожай зернових та зернобобових культур становитиме 45 млн тонн, з яких понад 16,5 млн тонн пшениці. Такий самий показник щодо врожаю пшениці в Україні у своєму першому агропрогнозі для нового маркетингового сезону 23/24 заклало і міністерство сільського господарства США.
- Нагадаємо, що міністерство сільського господарства США прогнозує зниження виробництва пшениці в Україні на 2023/2024 маркетинговий рік на 21%
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