Про це повідомляє пресслужба Міністерства аграрної політики та продовольства України.

Зазначається, що станом на середину травня в країні вже посіяно 247 тисяч га культури, а надалі цей показник може сягнути до 285 тисяч га.

"Востаннє в Україні під час весняної посівної подібні площі пшениці сіяли 12 років тому. До прикладу, у 2013-му році, до початку війни Росії проти України та тимчасової окупації частини наших територій, цей показник становив 160,2 тис. га. У 2021-му українські аграрії засіяли 192,1 тис. га ярої пшениці", - йдеться у повідомлені.

Наразі лідером з сівби цієї культури є Дніпропетровщина. Там аграрії вже засіяли 32,10 тис. га. Торік найбільше було посіяно на Тернопільщині - 22,4 тис. га, а у 2021-му на Житомирщині засіяли 21,8 тис. га.

Попри збільшені площі посіву ярої пшениці, їхня частка становить лише 10% від загальної площі виробництва цієї культури в Україні. Пояснюють, що таке зростання суттєво не компенсує загальне скорочення посівних площ пшениці у новому сезоні.

За попередніми прогнозами Мінагрополітики, цього року врожай зернових та зернобобових культур становитиме 45 млн тонн, з яких понад 16,5 млн тонн пшениці. Такий самий показник щодо врожаю пшениці в Україні у своєму першому агропрогнозі для нового маркетингового сезону 23/24 заклало і міністерство сільського господарства США.