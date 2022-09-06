Цього тижня Радбез ООН двічі збиратиметься через ситуацію в України
У вівторок, 6 вересня, Рада Безпеки ООН на запит РФ розгляне ситуацію на ЗАЕС, а у середу, 7 вересня, США та Албанія скликають Радбез через депортацію Росією громадян України
Про це повідомляє Укрінформ.
Як повідомили в Секретаріаті Радбезу, очікується виступ генерального директора МАГАТЕ Рафаеля Гросі, який представить звіт про обстановку на ЗАЕС та розповість про місію експертів агентства з атомної енергії на станцію.
Засідання розпочнеться о 15:00 за східноамериканським часом (22:00 за Києвом).
У середу, 7 вересня, на запит США та Албанії Радбез збереться для обговорення насильницької депортації Росією громадян України. Засідання теж заплановано на 15:00 (22:00 – за київським часом).
Російська делегація традиційно намагається використати РБ як майданчик для поширення фальшивих наративів та дезінформації, звинувачуючи ЗСУ в атаках на окуповану ЗАЕС, яку регулярно обстрілюють російські війська.
Раніше на запит Росії Радбез ООН обговорював ситуацію на ЗАЕС 11 та 23 серпня.
- Нагадаємо, Генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Ґроссі 6 вересня планує опублікувати доповідь про місію на Запорізьку АЕС, яку захопили російські окупанти, а згодом виступити з доповіддю в ООН.
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