Цього тижня Радбез ООН двічі збиратиметься через ситуацію в України

Про це повідомляє Укрінформ.

Як повідомили в Секретаріаті Радбезу, очікується виступ генерального директора МАГАТЕ Рафаеля Гросі, який представить звіт про обстановку на ЗАЕС та розповість про місію експертів агентства з атомної енергії на станцію.

Засідання розпочнеться о 15:00 за східноамериканським часом (22:00 за Києвом).

У середу, 7 вересня, на запит США та Албанії Радбез збереться для обговорення насильницької депортації Росією громадян України. Засідання теж заплановано на 15:00 (22:00 – за київським часом).

Російська делегація традиційно намагається використати РБ як майданчик для поширення фальшивих наративів та дезінформації, звинувачуючи ЗСУ в атаках на окуповану ЗАЕС, яку регулярно обстрілюють російські війська.

Раніше на запит Росії Радбез ООН обговорював ситуацію на ЗАЕС 11 та 23 серпня.

Нагадаємо, Генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Ґроссі 6 вересня планує опублікувати доповідь про місію на Запорізьку АЕС, яку захопили російські окупанти, а згодом виступити з доповіддю в ООН.

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