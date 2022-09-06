МАГАТЕ 6 вересня прозвітує про свою місію на Запорізьку АЕС
Генеральний директор Міжнародного агентства з атомної енергії Рафаель Ґроссі 6 вересня планує опублікувати доповідь про місію на Запорізьку АЕС, яку захопили російські окупанти, а згодом виступити з доповіддю в ООН
Про це МАГАТЕ повідомляє у Twitter .
"У вівторок Генеральний директор Міжнародного агентства з атомної енергії Рафаель Ґроссі опублікує звіт щодо ситуації з ядерною і фізичною безпекою та гарантіями в Україні, включно з даними його місії до ЗАЕС", - йдеться у повідомленні.
Пізніше того ж дня, він поінформує Раду Безпеки ООН щодо місії на станцію.
- 29 серпня стало відомо, що місія МАГАТЕ прямує на Запорізьку АЕС. Це сталось після того, як 25 серпня захоплена електростанція була вперше в історії відключена від електроенергії.
- 31 серпня, близько третьої години дня, члени МАГАТЕ прибули до Запоріжжя.
- 5 вересня, Запорізьку атомну електростанцію покинули чотири представники МАГАТЕ. Два експерти продовжать працювати на станції
- Цього ж дня в Енергоатомі заявили, що через обстріли росіян вдруге була відімкнена остання лінія, яка з'єднує ЗАЕС з енергосистемою.
- Укргідрометцентр спрогнозував нову ймовірність переміщення радіації в разі умовної аварії на Запорізькій АЕС.
- У вечірньому зверненні 5 вересня президент Зеленський заявив, що Запорізька станція вдруге опинилася за крок від радіаційної катастрофи через російську пропаганду.
- Віцепрем'єр Ірина Верещук вимагає від РФ надати коридор для евакуації жінок і дітей із територій біля ЗАЕС.
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