МАГАТЕ 6 вересня прозвітує про свою місію на Запорізьку АЕС

Про це МАГАТЕ повідомляє у Twitter .

"У вівторок Генеральний директор Міжнародного агентства з атомної енергії Рафаель Ґроссі опублікує звіт щодо ситуації з ядерною і фізичною безпекою та гарантіями в Україні, включно з даними його місії до ЗАЕС", - йдеться у повідомленні.

Пізніше того ж дня, він поінформує Раду Безпеки ООН щодо місії на станцію.

29 серпня стало відомо, що місія МАГАТЕ прямує на Запорізьку АЕС. Це сталось після того, як 25 серпня захоплена електростанція була вперше в історії відключена від електроенергії.

31 серпня, близько третьої години дня, члени МАГАТЕ прибули до Запоріжжя.

5 вересня, Запорізьку атомну електростанцію покинули чотири представники МАГАТЕ. Два експерти продовжать працювати на станції

Цього ж дня в Енергоатомі заявили, що через обстріли росіян вдруге була відімкнена остання лінія, яка з'єднує ЗАЕС з енергосистемою.

Укргідрометцентр спрогнозував нову ймовірність переміщення радіації в разі умовної аварії на Запорізькій АЕС.

У вечірньому зверненні 5 вересня президент Зеленський заявив, що Запорізька станція вдруге опинилася за крок від радіаційної катастрофи через російську пропаганду.

Віцепрем'єр Ірина Верещук вимагає від РФ надати коридор для евакуації жінок і дітей із територій біля ЗАЕС.

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