Цьогоріч планують видати "Божественну комедію" Данте з ілюстраціями Ройтбурда
В Україні планують видати твір Данте "Божественна комедія" з ілюстраціями українського художника Олександра Ройтбурда
Про це у коментарі Суспільному повідомив гендиректор видавництва "Фоліо" Олександр Красовицький.
"Сподіваюсь, що видання буде в цьому році. Значну частину ілюстрацій Олександр нам встиг запропонувати. Можливо, "Божественна комедія" буде видана в двох томах", – розповів Красовицький.
8 серпня стало відомо, що вийде друком збірка віршів Ройтбурда "Вірші дилетанта". Про розповів Сергій Жадан.
- На 60-му році життя помер український художник, директор Одеського художнього музею Олександр Ройтбурд.
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