Цьогоріч планують видати "Божественну комедію" Данте з ілюстраціями Ройтбурда

Про це у коментарі Суспільному повідомив гендиректор видавництва "Фоліо" Олександр Красовицький.

"Сподіваюсь, що видання буде в цьому році. Значну частину ілюстрацій Олександр нам встиг запропонувати. Можливо, "Божественна комедія" буде видана в двох томах", – розповів Красовицький.

8 серпня стало відомо, що вийде друком збірка віршів Ройтбурда "Вірші дилетанта". Про розповів Сергій Жадан.

На 60-му році життя помер український художник, директор Одеського художнього музею Олександр Ройтбурд.