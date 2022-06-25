Цьогоріч Польща та Україна збільшать видобуток вугілля, готуючись до холодних місяців, - Reuters

Про це повідомляє Reuters.

Зазначається, що, Польща планує збільшити видобуток енергетичного вугілля з чинних шахт максимум на 1,5 мільйона тонн. Водночас Україна збільшить внутрішні запаси з 2 до 3 млн тонн.

При цьому Польща, яка використовує вугілля приблизно на 70% виробництва електроенергії, на початку цього місяця також запровадила заходи, які субсидуватимуть вугілля для домогосподарств, які використовують паливо для опалення, щоб пом’якшити різке зростання цін

Оскільки потоки російського газу до Європи впали після вторгнення Росії в Україну та санкцій Європи проти Москви, континент намагається знайти альтернативні постачання.

Так, попри зобов’язання щодо поступового вилучення вугілля з електроенергетики, такі країни, як Німеччина, Австрія та Нідерланди, готуються збільшити виробництво електроенергії на вугіллі як захід у надзвичайних ситуаціях.

21 червня президентка Європейської комісії застерегла країни ЄС від повернення до використання викопного палива, а натомість нарощували інвестиції у відновлювану енергетику в умовах скорочення постачання газу з РФ.

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