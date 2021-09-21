Цьогоріч Україна не повернеться в "зелену" зону карантину, - Київська школа економіки

Про це повідомив керівник Центру економіки охорони здоров'я Київської школи економіки Юрій Ганиченко.

Він зазначив, що поточна хвиля захворюваності на коронавірус за своїми характеристиками буде відповідати попередній хвилі.

"У нас не буде довгого плато, як ми спостерігаємо в Європі. Ми не очікуємо повернення до зеленого рівня в цьому році і очікуємо, що адаптивний карантин буде проявляти себе як під час весняної хвилі. Єдине, що ця хвиля потенційно може бути більшою за попередню", - наголосив Ганиченко.

З четверга, 23 вересня, на всій території України буде встановлено "жовтий" рівень епідемічної небезпеки.

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