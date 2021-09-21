Цьогоріч Україна не повернеться в "зелену" зону карантину, - Київська школа економіки
Україна до 2021 року вже не повернеться до "зеленої" зони адаптивного карантину
Про це повідомив керівник Центру економіки охорони здоров'я Київської школи економіки Юрій Ганиченко.
Він зазначив, що поточна хвиля захворюваності на коронавірус за своїми характеристиками буде відповідати попередній хвилі.
"У нас не буде довгого плато, як ми спостерігаємо в Європі. Ми не очікуємо повернення до зеленого рівня в цьому році і очікуємо, що адаптивний карантин буде проявляти себе як під час весняної хвилі. Єдине, що ця хвиля потенційно може бути більшою за попередню", - наголосив Ганиченко.
- З четверга, 23 вересня, на всій території України буде встановлено "жовтий" рівень епідемічної небезпеки.
Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
26.61
Купівля 26.61Продаж 26.82
-
EUR
Купівля 31.12Продаж 31.47
- Актуальне
- Важливе