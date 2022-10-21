Цьогорічна зима буде теплішою за норму, - Укргідрометцентр

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

"На основі аналізу можна зробити такі висновки про майбутню зиму 2022-2023 рр.: середня температура зимового періоду (грудень-лютий) очікується на 1-2 градуси вища за норму, розраховану за період 1991-2020 рр.; імовірність тривалих періодів дуже холодної погоди з мінімальною температурою -25...-30 градусів в Україні дуже низька, переважно можливі короткочасні суттєві похолодання тривалістю 1-5 діб, коли мінімальна температура вночі становитиме -15...-20 градусів, на північному сході країни до -26 градусів", – йдеться у повідомленні.

Повідомляється, що останні 30 років на території України перехід середньої добової температури через +8 градусів у бік зниження (початок опалювального періоду) навіть у північних регіонах України відбувається в третій декаді жовтня, в інших регіонах України на початку листопада і пізніше. Середня температура зимового періоду (особливо січня та лютого) підвищилася на 2,0-2,5 градуса, а також суттєво скоротилася тривалість зимового періоду з температурою нижче нуля градусів.

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