Цьогорічний етнографічний кінофестиваль "ОКО" відбудеться в Польщі
Третій міжнародний етнографічний кінофестиваль "ОКО" відбудеться у сусідній Польщі
Про це інформує Міністерство культури та інформаційної політики.
"Етнографічний кінофестиваль "ОКО", який цьогоріч утретє мав традиційно відбутися в місті Болград Одеської області, тимчасово змушений змінити свій дім через небезпеку російських атак", - пише пресслужба.
Цьогоріч етнофестиваль відбудеться 13-18 листопада в польському місті Торунь за підтримки Міжнародного кінофестивалю EnergaCAMERIMAGE. Також заплановані спеціальні кінопокази 20 листопада у Гельсінкі - Фінляндія, 25, 26, 27 листопада в Софії - Болгарія. Також 2, 3, 4 грудня в рамках "ОКО" покажуть стрічки в Україні у місті Болград.
Цього року оргкомітет отримав 1171 заявку зі 104 країн світу, охопивши усі континенти планети.
З усіх заявок відібрали 8 повнометражних і 16 короткометражних етнографічних документальних фільмів, які відкривають та досліджують колоритні таємні місця, забуті культури, священні обряди й героїв.
Оцінювати повнометражні стрічки будуть: Арнольд ван Брюгген з Нідерландів, Олена Івановська та Геннадій Кофман з України.
Короткометражні: Себастьян Майсторович з Австрії, Ламія Фатхі з Єгипту та Марта Домачовська з Польщі.
- До програми кінофестивалю у Торонто увійшли фільм Антоніо Лукіча "Люксембург, Люксембург" та короткометражний документальний фільм "Літургія протитанкових перешкод". Цього року Міжнародний кінофестиваль відбувається 8–18 вересня.
- Показ конкурсних робіт 13-го Одеського міжнародного кінофестивалю відбудеться 14–23 жовтня. За перемогу змагатимуться 11 повнометражних та сім короткометражних стрічок.
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