Цьогорічний квітень посів сьому сходинку у рейтингу найвологіших місяців у Києві з 1891 року
Центральна геофізична обсерваторія імені Бориса Срезневського підбила погодні підсумки вологого квітня у столиці
Про це ідеться у телеграмі ЦГО ім. Б. Срезневського.
За даними спостережень метеостанції Центральної геофізичної обсерваторії імені Бориса Срезневського середньомісячна температура повітря квітня у Києві склала 9,6°C, що нижче кліматичної норми на 0,4°C.
Найхолодніше було 4 квітня, коли мінімальна температура знизилась під ранок до 1,1°C, а найтепліше – 24 числа, коли максимальна температура підвищилась до +20,1°C.
Опадів на проспекті Науки випало 102 мм або 243 % кліматичної норми.
Цьогорічний квітень посів сьому сходинку у рейтингу найвологіших місяців у Києві з 1891 року.
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