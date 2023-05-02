Про це ідеться у телеграмі ЦГО ім. Б. Срезневського.

За даними спостережень метеостанції Центральної геофізичної обсерваторії імені Бориса Срезневського середньомісячна температура повітря квітня у Києві склала 9,6°C, що нижче кліматичної норми на 0,4°C.

Найхолодніше було 4 квітня, коли мінімальна температура знизилась під ранок до 1,1°C, а найтепліше – 24 числа, коли максимальна температура підвищилась до +20,1°C.

Опадів на проспекті Науки випало 102 мм або 243 % кліматичної норми.

Цьогорічний квітень посів сьому сходинку у рейтингу найвологіших місяців у Києві з 1891 року.