ЦПД розповів про нові фейки від російської пропаганди
Центр протидії дезінформації при РНБО України оприлюднив добірку фейків, маніпуляцій та "вкидів", які російська пропаганда спродукувала протягом 11 квітня
Про це ЦПД повідомляє в Телеграмі.
Так, за даними Центру, один із представників Росії в Організації Об'єднаних Націй Полянський заявив, що РФ передала ООН інформацію "про постановочне виявлення масових поховань у селі Раківка під Києвом для подальшої дискредитації армії РФ". ЦПД застерігає: ця заява є маніпуляцією.
Пропаганда РФ також продовжує поширювати фейкову інформацію про знищення словацьких ЗРК С-300, попри наявність офіційної заяви Прем’єр-міністра Словаччини Едуарда Хегера.
Ще Росія планує запустити дезінформативну кампанію про "здачу українських солдатів у полон разом зі зброєю від союзників".
Крім того, Міноборони РФ поширює фейк, що "українські бойовики катують мирних жителів Слов’янська, приводом для чого є проросійські погляди людей". Водночас ворог зазначає, що "жителі міста вважаються ненадійними у політичному відношенні".
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