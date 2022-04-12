ЦПД розповів про нові фейки від російської пропаганди

Про це ЦПД повідомляє в Телеграмі.

Так, за даними Центру, один із представників Росії в Організації Об'єднаних Націй Полянський заявив, що РФ передала ООН інформацію "про постановочне виявлення масових поховань у селі Раківка під Києвом для подальшої дискредитації армії РФ". ЦПД застерігає: ця заява є маніпуляцією.

Пропаганда РФ також продовжує поширювати фейкову інформацію про знищення словацьких ЗРК С-300, попри наявність офіційної заяви Прем’єр-міністра Словаччини Едуарда Хегера.

Ще Росія планує запустити дезінформативну кампанію про "здачу українських солдатів у полон разом зі зброєю від союзників".

Крім того, Міноборони РФ поширює фейк, що "українські бойовики катують мирних жителів Слов’янська, приводом для чого є проросійські погляди людей". Водночас ворог зазначає, що "жителі міста вважаються ненадійними у політичному відношенні".

Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb