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Головна війна з Росією ЦПД розповів про нові фейки від російської пропаганди

ЦПД розповів про нові фейки від російської пропаганди

12 квітня, 2022 вiвторок
03:40
війна з Росією фейк

Центр протидії дезінформації при РНБО України оприлюднив добірку фейків, маніпуляцій та "вкидів", які російська пропаганда спродукувала протягом 11 квітня

Про це ЦПД повідомляє в Телеграмі.

Так, за даними Центру, один із представників Росії в Організації Об'єднаних Націй Полянський заявив, що РФ передала ООН інформацію "про постановочне виявлення масових поховань у селі Раківка під Києвом для подальшої дискредитації армії РФ". ЦПД застерігає: ця заява є маніпуляцією.

Пропаганда РФ також продовжує поширювати фейкову інформацію про знищення словацьких ЗРК С-300, попри наявність офіційної заяви Прем’єр-міністра Словаччини Едуарда Хегера.

Ще Росія планує запустити дезінформативну кампанію про "здачу українських солдатів у полон разом зі зброєю від союзників".

Крім того, Міноборони РФ поширює фейк, що "українські бойовики катують мирних жителів Слов’янська, приводом для чого є проросійські погляди людей". Водночас ворог зазначає, що "жителі міста вважаються ненадійними у політичному відношенні".

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РНБО
пропаганда
фейки
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