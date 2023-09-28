Цукерберг представив окуляри із ШІ: можуть робити стріми у facebook та instagram
Генеральний директор Meta Platforms Марк Цукерберг в середу представив нове покоління розумних окулярів Ray-Ban, які можуть робити трансляції безпосередньо в facebook і instagram
Про це повідомляє Reuters.
Цукерберг заявив, що нове покоління розумних окулярів Ray-Ban (ESLX.PA) від Meta надійде у продаж 17 жовтня. Вони коштуватимуть $299.
Пристрій буде оснащений новим асистентом Meta AI і зможе транслювати те, що бачить користувач, в прямому ефірі безпосередньо у facebook і instagram, що є досягненням у порівнянні з попереднім поколінням гаджета, який міг робити лише фотографії.
Цукерберг також представив перші продукти компанії з генеративним ШІ, включаючи чат-бота Meta AI, який може генерувати як текстові відповіді, так і фотореалістичні зображення.
Meta AI також буде вбудований в окуляри у форматі асистента, починаючи з бета-версії у США. Оновлення програмного забезпечення, заплановане на наступний рік, дасть асистенту можливість ідентифікувати місця та об'єкти, які бачать люди, а також здійснювати мовний переклад. За словами Цукерберга, чат-бот матиме доступ до інформації в режимі реального часу завдяки партнерству з пошуковою системою Bing від Microsoft.
За його словами, компанія також створює платформу, яку можна використовувати для створення власних ботів зі штучним інтелектом, які матимуть профілі в instagram та facebook і з часом з'являться як аватарки в метапросторі.
- Нагадаємо, 21 вересня Meta представила свій оновлений логотип, який, хоч і має багато спільного з попереднім, проте має ряд змін.
- Також Meta розгляне впровадження платних версій у Facebook та Instagram, у яких не буде реклами для користувачів у Європейському Союзі.
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