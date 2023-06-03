Цуренко слідом за Світоліною вийшла в 1/8 фіналу "Ролан Гаррос"

Про це повідомляє Еспресо.TV.

Матч Цуренко - Андрєєску тривав 1 годину і 3 хвилини. Українка жодного разу не подавала навиліт і зробила 1 подвійну помилку.

Леся Цуренко розгромила Б'янку Андрєєску у першому і другому сетах - 6:1 і 6:1.

Наступною суперницею Лесі Цуренко стане перша ракетка світу Іга Швьонтек. У двох попередніх очних матчах українка не виграла в польки жодного сету — двічі по 0:2.

"Ролан Гаррос"

3 червня

Третє коло

Леся Цуренко (Україна) – Б'янка Андрєєску (Канада) - 6:1, 6:1