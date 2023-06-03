Цуренко слідом за Світоліною вийшла в 1/8 фіналу "Ролан Гаррос"
Третя ракетка України Леся Цуренко вийшла в 1/8 фіналу "Ролан Гаррос"
Про це повідомляє Еспресо.TV.
Матч Цуренко - Андрєєску тривав 1 годину і 3 хвилини. Українка жодного разу не подавала навиліт і зробила 1 подвійну помилку.
Леся Цуренко розгромила Б'янку Андрєєску у першому і другому сетах - 6:1 і 6:1.
Наступною суперницею Лесі Цуренко стане перша ракетка світу Іга Швьонтек. У двох попередніх очних матчах українка не виграла в польки жодного сету — двічі по 0:2.
"Ролан Гаррос"
3 червня
Третє коло
Леся Цуренко (Україна) – Б'янка Андрєєску (Канада) - 6:1, 6:1
- 2 червня українська тенісистка Еліна Світоліна вийшла в 1/8 фіналу Відкритого чемпіонату Франції.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
36.93
Купівля 36.93Продаж 37.5
-
EUR
Купівля 39.81Продаж 40.63
- Актуальне
- Важливе