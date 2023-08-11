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Що приготувати із цвітної капусти. Рецепти
Цвітна капуста - це один із овочів, який зберігає свої корисні властивості протягом року. У нашій добірці рецептів ми пропонуємо прості та перевірені варіанти приготування цвітної капусти
Цвітна капуста у клярі з часниковим соусом, запечена в духовці
Інгредієнти:
- один качан цвітної капусти
- сіль, перець (за смаком)
- дві столові ложки оливкової олії
- одна чайна ложка свіжого подрібненого імбиру
- одна чайна ложка меленого орегано.
Покроковий рецепт приготування цвітної капусти:
- нарізаємо качан
- розігріваємо сковороду
- наливаємо на сковороду трохи олії
- смажимо стейки по дві хвилини з кожного боку
- розігріваємо духовку до 200 градусів
- викладаємо у формочку стейки
- посипаємо їх спеціями та імбиром
- змащуємо оливковою олією
- запікаємо стейки п’ятнадцять хвилин у духовці
- до столу подаємо в гарячому виді із зеленню.
Фото: gettyimages
Цвітна капуста, запечена в духовці і фарширована м’ясом під сиром
Інгредієнти:
- качан цвітної капусти
- 400 г домашнього фаршу з зеленню та цибулею (свинина + яловичина, індичка чи курка)
- 100 г напівтвердого сиру
- одне яйце куряче
- сіль, перець (за смаком).
Покроковий рецепт приготування цвітної капусти:
- очищаємо капусту від листя
- відрізаємо качан
- кладемо варитися на п’ять хвилин в киплячу підсолену воду після закипання
- дістаємо капусту
- охолоджуємо
- розсуваємо суцвіття й заповнюємо порожнечі фаршем
- розігріваємо духовку до 180 градусів
- ставимо на півгодини фаршировану капусту запікатись
- після цього змащуємо капусту сіллю, перцем, яйцем
- рясно посипаємо тертим сиром
- ставимо ще раз у духовку на двадцять хвилин.
Фото: gettyimages
Пюре із цвітної капусти
Інгредієнти:
- дві чашки цвітної капусти, розібраної на дрібні суцвіття
- половина чайної ложки мускатного горіха
- одна столова ложка вершкового масла
- 100 мл вершків (10%)
- сіль (за смаком).
Покроковий рецепт приготування цвітної капусти:
- кладемо на десять хвилин цвітну капусту в киплячу підсолену воду після закипання
- капуста має стати м’якою
- викладаємо капусту в глибоку миску
- додаємо мускатний горіх
- додаємо вершкове масло
- додаємо вершки
- збиваємо все блендером.
Фото: gettyimages
Запечена цвітна капуста
Інгредієнти:
- один качан цвітної капусти
- сіль (за смаком)
- оливкова олія.
Покроковий рецепт приготування цвітної капусти:
- розігріваємо лист в духовці до 220 градусів
- беремо велику каструлю
- кладемо в неї качан капусти
- підсолюємо воду
- варимо капусту десять хвилин після закипання
- дістаньте качан із води
- промокаємо паперовим рушником
- змащуємо цільний качан рослинною олією
- кладемо його на розігрітий в духовці лист
- запікайте пів години.
Фото: fitness.org.ua
Капустяні хлібці
Інгредієнти:
- 500 г цвітної капусти
- одна чайна ложка сушеного орегано
- сіль – половина чайної ложки
- одне ціле яйце + два білки
- 100 г гарбузового пюре
- півтори склянки гречаного борошна
- 50 мл холодної води.
Покроковий рецепт приготування цвітної капусти:
- дрібно рубаємо капусту в блендері
- викладіть її в сито
- віджимаємо капустяний сік
- солимо
- додаємо орегано
- додаємо яйце
- додаємо гарбузове пюре
- додаємо воду
- додаємо борошно
- перемішуємо
- розкочуємо тонко тісто
- випікаємо в духовці сім хвилин коржі при температурі 200 градусів
- ріжемо коржі на смужки
- змащуємо часниковою олією.
Смачного!
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