ЦВК зареєструвала першого кандидата на окрузі нардепа Полякова, який помер у жовтні минулого року

Про це повідомляє пресслужба ЦВК.

"Центральна виборча комісія зареєструвала Олександра Ломака кандидатом у народні депутати України в одномандатному виборчому окрузі № 206 (Чернігівська область) на проміжних виборах народного депутата України 27 березня 2022 року від політичної партії "УДАР"(Український Демократичний Альянс за Реформи) Віталія Кличка", - йдеться у повідомленні.

Виборчий процес у цьому окрузі почався 26 січня. Вибори призначені на 27 березня, а їх результати мають повідомити до 11 квітня включно.

