ЦВК зареєструвала першого кандидата на окрузі нардепа Полякова, який помер у жовтні минулого року
Центральна виборча комісія зареєструвала першого кандидата у народні депутати на окрузі № 206, де раніше був обраний Антон Поляков, якого знайшли мертвим у жовтні 2021 року
Про це повідомляє пресслужба ЦВК.
"Центральна виборча комісія зареєструвала Олександра Ломака кандидатом у народні депутати України в одномандатному виборчому окрузі № 206 (Чернігівська область) на проміжних виборах народного депутата України 27 березня 2022 року від політичної партії "УДАР"(Український Демократичний Альянс за Реформи) Віталія Кличка", - йдеться у повідомленні.
Виборчий процес у цьому окрузі почався 26 січня. Вибори призначені на 27 березня, а їх результати мають повідомити до 11 квітня включно.
- Нагадаємо, нардепа Антона Полякова знайшли мертвим 8 жовтня. Заступник міністра внутрішніх справ Євген Єнін повідомив, що в організмі Полякова виявили метадон і димедрол.
- 18 листопада Верховна Рада створила ТСК з питань розслідування вбивства Полякова.
- У грудні 2021 року начальник поліції Києва Іван Вигівський повідомив, що досудове розслідування у справі смерті нардепа Антона Полякова триває, проводиться близько 20 експертиз.
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