Ця ініціатива заблокована: нардепка Фріз про відсторонення Безуглої з посади в комітеті нацбезпеки

Про це вона розповіла в етері Еспресо.

"Якщо про пані Мар’яну пише The New York Times з посиланням на те, що саме вона почала інформаційну кампанію, у тому числі з чиєїсь подачі, проти головкома, то все це грає не в інтересах України. Такі розбіжності демонструють внутрішній розкол між військовим керівництвом і політичним керівництвом держави. З іншого боку я чула якісь м'які заяви, що фракція "Слуга Народу" обговорює останні рефлексії Безуглої, але за цим нічого не відбулося", - зауважила народна депутатка України.

Ірина Фріз у Комітеті нацбезпеки ініціювала відсторонення Безуглої з посади керівника підкомітету демократичного цивільного нагляду та контролю.

"Але наразі ця ініціатива заблокована, таким мовчазним не активуванням її в принципі. Тобто у порядок денний Комітету ця пропозиція не включається, питання не обговорюється. Одже, пані Мар’яна продовжує свою, з моєї точки зору, абсолютно деструктивну інформаційну позицію проти головкома", - резюмувала членкиня Комітету ВР з питань національної безпеки, оборони та розвідки.