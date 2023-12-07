Головна English Львів
Espreso.tv
ua en
Головна
English Львів
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Суспільство Ця ініціатива заблокована: нардепка Фріз про відсторонення Безуглої з посади в комітеті нацбезпеки
Ексклюзив

Ця ініціатива заблокована: нардепка Фріз про відсторонення Безуглої з посади в комітеті нацбезпеки

7 грудня, 2023 четвер
11:16
Суспільство на фото Мар'яна Безугла

Ірина Фріз, народна депутатка України, членкиня Комітету ВР з питань національної безпеки, оборони та розвідки, зазначила, що ініціювала відсторонення Мар’яни Безуглої з посади керівника підкомітету демократичного цивільного нагляду та контролю, але ця пропозиція не включається у порядок денний, питання не обговорюється

Про це вона розповіла в етері Еспресо.

"Якщо про пані Мар’яну пише The New York Times з посиланням на те, що саме вона почала інформаційну кампанію, у тому числі з чиєїсь подачі, проти головкома, то все це грає не в інтересах України. Такі розбіжності демонструють внутрішній розкол між військовим керівництвом і політичним керівництвом держави. З іншого боку я чула якісь м'які заяви, що фракція "Слуга Народу" обговорює останні рефлексії Безуглої, але за цим нічого не відбулося", - зауважила народна депутатка України.

Ірина Фріз у Комітеті нацбезпеки ініціювала відсторонення Безуглої з посади керівника підкомітету демократичного цивільного нагляду та контролю.

"Але наразі ця ініціатива заблокована, таким мовчазним не активуванням її в принципі. Тобто у порядок денний Комітету ця пропозиція не включається, питання не обговорюється. Одже, пані Мар’яна продовжує свою, з моєї точки зору, абсолютно деструктивну інформаційну позицію проти головкома", - резюмувала членкиня Комітету ВР з питань національної безпеки, оборони та розвідки.

Передісторія

Заступниця голови комітету з нацбезпеки Безугла звинуватила Залужного в тому, що він не надав "ніякого плану дій на 2024 рік" ані на Ставці, ані комітету ВР. На її думку, головком має піти у відставку.

“Зараз ситуація така, що якщо військове керівництво не може надати ніякого задуму на 2024 рік, а всі їхні пропозиції щодо мобілізації зводяться до того, що треба більше людей, без жодної пропозиції зі змін системи ЗСУ, то таке керівництво має піти”, - написала Безугла.

У Третій штурмовій бригаді, коментуючи заяву нардепки, зазначили, що "всім було б набагато краще, якби дурні, некомпетентні й неадекватні люди не пхали свій ніс у справи мобілізації, війни та військових".

Секретар комітету ВР з нацбезпеки й оборони народний депутат Роман Костенко заперечує, що головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний мав подавати якийсь план до комітету.

Депутат фракції "Слуга Народу" Ігор Кривошеєв повідомив, що зареєстрував постанову щодо відкликання нардепки Мар'яни Безуглої з посади заступниці голови комітету нацбезпеки.

Народна депутатка України Оксана Савчук вважає, що Мар'яна Безугла свідомо здійснює інформаційні вкиди, тому що вони санкціоновані, аби зрозуміти реакції та настрої в суспільстві.

Україна
Верховна Рада
Війна з Росією
Читайте також:
Ілля Кива
6 грудня, 2023 середа
Ліквідація Киви: у РФ відкрили кримінальну справу
військові РФ
6 грудня, 2023 середа
"Женуть до прямої лінії Путіна - кажуть, що потім переговори": родичі окупантів жаліються на "м'ясні" штурми Авдіївки, - росЗМІ
Десантно-штурмові війська ЗСУ, віцськові
6 грудня, 2023 середа
Літак, 13 танків, 40 бронемашин та 1270 окупантів: втрати РФ за добу війни в Україні
Київ
-4°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 36.82
    Купівля 36.82
    Продаж 37.42
  • EUR
    Купівля 39.75
    Продаж 40.65
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2023, четвер
7 грудня
11:18
Ілюстративне фото
У РФ стартував набір в академію генштабу, більшість офіцерів брали участь в операціях у Сирії, - британська розвідка
11:16
відключення електроенергії
Знеструмлено 408 населених пунктів, Україна залучить аварійну допомогу: ситуація в енергосистемі станом на 7 грудня
11:14
PR
Прем'єра. "Вбивці квіткової повні" онлайн на SWEET.TV
10:51
Огляд
світ, міжнародний огляд
Американці втрачають інтерес до війни в Україні, Орбан намагається зірвати вступ Києва в ЄС. Акценти світових ЗМІ 7 грудня
10:51
Рембрандт, Sotheby’s
Картину Рембрандта, раніше оцінену в $15 тис., продали на аукціоні за $13,8 млн
10:50
Оновлено
У школі російського Брянська восьмикласниця вчинила стрілянину та суїцид: двоє загиблих, четверо постраждалих
10:23
OPINION
Віталій Портников
Кива відправився до Кобзона. Колонка Віталія Портникова
10:20
Допомагав окупантам втекти з Херсона: СБУ оголосила підозру місцевому жителю
10:06
OPINION
Сергій Громенко
Довга війна угробить Росію
10:05
Інфографіка
долар євро валюта обмін
Курс валют на 7 грудня: скільки коштують євро та долар в обмінниках
09:54
На Харківщині сталася смертельна ДТП: загинуло 6 людей, ще 5 постраждали
09:43
Ексклюзив
Вступні екзамени
Правозахисниця Денисова пояснила, які пільги мають діти захисників та захисниць на вступ до державних закладів освіти
09:41
вибори до Держдуми
У РФ визначили дату виборів президента
09:18
Сі Цзіньпін
"Повинні бути партнерами": Сі Цзіньпін зустрівся в Пекіні з президентами Євроради та Єврокомісії
08:58
Ексклюзив
Музей Сковороди, Харківщина, обстріл
Національний музей Сковороди зруйнований, але через статус пам'ятки історії з будівлею нічого не можна робити, - заступниця директора
08:55
під час зльоту загорівся вантажний літак
У Росії під час зльоту загорівся вантажний літак
08:45
франківська ТрО
В Україні реконструюють найбільший реабілітаційний центр для військових
08:09
Оновлено
повітряна тривога
Атака Росії у ніч на 7 грудня: на Одещині є влучання, на Хмельниччині працювала ППО
08:04
OPINION
Мирослав Гай
Першочергове для України - вступ до НАТО
08:01
Оновлено
знищений російський танк Т-72
Сили оборони ліквідували 1120 окупантів, 18 танків і 26 бронемашин, - Генштаб
07:56
обстріл, ППО
Українська ППО вночі знищила 15 із 18 "Шахедів"
07:35
Патрульний корабель ЧР РФ "Василь Биков"
У Чорному морі на чергуванні перебуває один російський корабель
07:26
Отруєння
Масове отруєння студентів у Полтаві: хворі у стані середньої тяжкості
07:19
ООН ЛГБТ
У штаб-квартирі ООН показали фільм французького журналіста "Слава героям" про війну в Україні
07:07
санкції проти Росії
Отруєння Кара-Мурзи: Австралія наклала санкції на 10 росіян і три установи ФСБ
06:54
ISW: Сили оборони продовжують зміцнювати угрупування на лівобережжі Херсонщини
06:46
Координатор Ради національної безпеки зі стратегічних комунікацій США Джон Кірбі
"Американська кров": Кірбі назвав ціну відмови від підтримки України
06:36
Зеленський Орбан
Єрмак і Сіярто припустили зустріч Зеленського та Орбана
06:16
окупанти
Кремль намагається мобілізувати мігрантів на війну в Україну, - ISW
05:53
Папа Іван Павло ІІ
У костел Святого Миколая в Києві привезли на зберігання мощі Папи Івана Павла ІІ
05:18
Джозеф Байден
Байден назвав політичним шантажем провал голосування про допомогу Україні
04:50
Прапор США
В Україну приїде радник зі США для боротьби з корупцією та залучення інвестицій
04:21
Бельгія кримінал світ
У Брюсселі сталася стрілянина в елітному районі: є поранені, поліція виключає теракт
03:53
Прем’єр-міністр Японії Фуміо Кісіда
Японія готова надати $4,5 млрд на допомогу Україні, - прем'єр Кісіда
03:25
Оксана Маркарова
Маркарова прокоментувала провальне голосування пакета допомоги Україні у сенаті США
02:57
Саудівська Аравія попросила США стримано реагувати на атаки хуситів з Ємену, - Reuters
02:06
Пентагон Ллойд Остін Рустем Умєров допомога Україні США
Остін зустрівся з Умєровим у Пентагоні "за закритими дверима"
01:15
Санкції на алмази
Канада заборонила імпорт російських алмазів та виробів з діамантами
00:43
Сенат США
Законопроєкт про допомогу Україні не пройшов процедурного голосування в сенаті США
00:20
Укрзалізниця запустила сервіс спецзамовлення квитків для військових
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV