Ця ініціатива заблокована: нардепка Фріз про відсторонення Безуглої з посади в комітеті нацбезпеки
Ірина Фріз, народна депутатка України, членкиня Комітету ВР з питань національної безпеки, оборони та розвідки, зазначила, що ініціювала відсторонення Мар’яни Безуглої з посади керівника підкомітету демократичного цивільного нагляду та контролю, але ця пропозиція не включається у порядок денний, питання не обговорюється
Про це вона розповіла в етері Еспресо.
"Якщо про пані Мар’яну пише The New York Times з посиланням на те, що саме вона почала інформаційну кампанію, у тому числі з чиєїсь подачі, проти головкома, то все це грає не в інтересах України. Такі розбіжності демонструють внутрішній розкол між військовим керівництвом і політичним керівництвом держави. З іншого боку я чула якісь м'які заяви, що фракція "Слуга Народу" обговорює останні рефлексії Безуглої, але за цим нічого не відбулося", - зауважила народна депутатка України.
Ірина Фріз у Комітеті нацбезпеки ініціювала відсторонення Безуглої з посади керівника підкомітету демократичного цивільного нагляду та контролю.
"Але наразі ця ініціатива заблокована, таким мовчазним не активуванням її в принципі. Тобто у порядок денний Комітету ця пропозиція не включається, питання не обговорюється. Одже, пані Мар’яна продовжує свою, з моєї точки зору, абсолютно деструктивну інформаційну позицію проти головкома", - резюмувала членкиня Комітету ВР з питань національної безпеки, оборони та розвідки.
Передісторія
Заступниця голови комітету з нацбезпеки Безугла звинуватила Залужного в тому, що він не надав "ніякого плану дій на 2024 рік" ані на Ставці, ані комітету ВР. На її думку, головком має піти у відставку.
“Зараз ситуація така, що якщо військове керівництво не може надати ніякого задуму на 2024 рік, а всі їхні пропозиції щодо мобілізації зводяться до того, що треба більше людей, без жодної пропозиції зі змін системи ЗСУ, то таке керівництво має піти”, - написала Безугла.
У Третій штурмовій бригаді, коментуючи заяву нардепки, зазначили, що "всім було б набагато краще, якби дурні, некомпетентні й неадекватні люди не пхали свій ніс у справи мобілізації, війни та військових".
Секретар комітету ВР з нацбезпеки й оборони народний депутат Роман Костенко заперечує, що головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний мав подавати якийсь план до комітету.
Депутат фракції "Слуга Народу" Ігор Кривошеєв повідомив, що зареєстрував постанову щодо відкликання нардепки Мар'яни Безуглої з посади заступниці голови комітету нацбезпеки.
Народна депутатка України Оксана Савчук вважає, що Мар'яна Безугла свідомо здійснює інформаційні вкиди, тому що вони санкціоновані, аби зрозуміти реакції та настрої в суспільстві.
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