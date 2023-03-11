Про це повідомила газета La Repubblica з посиланням на джерела в італійському МЗС.

"Ця тема не стоїть на порядку денному", – цитує видання співрозмовника в зовнішньополітичному відомстві Італії.

Відомо, що інформація з’явилась на тлі візиту прем’єр-міністра Ізраїль Беньяміна Нетаньягу до Італії, в межах якого він закликав Рим перенести своє посольство до Єрусалима.

Також додається, що цю обіцянку висловлював лідер правої партії "Ліга" Маттео Сальвіні до останніх парламентських виборів минулого року. "Ліга" наразі входить до владної коаліції з партіями "Вперед, Італіє!" та "Брати Італії", лідерка якої Джорджія Мелоні очолює уряд.

Довідка

Ізраїль захопив східну частину Єрусалима під час Шестиденної війни в 1967 році та згодом анексував. Палестинці прагнуть зробити східну частину Єрусалима майбутньою столицею власної держави.

Як ізраїльтяни, так і палестинці вважають Єрусалим своєю столицею. Проте, більша частина світу вважає, що це питання потрібно буде вирішити під час переговорів. У результаті - більшість іноземних посольств розташовані в Тель-Авіві.