Ця війна завершиться розпадом Росії. Альтернативи цьому немає, - дипломат Володимир Омелян
Міністр інфраструктури України 2016-2019 рр Володимир Омелян вважає, що немає альтернативи тому, що російсько-українська війна завершиться розпадом країни-агресорки Російської Федерації
Військовослужбовець ЗСУ розповів про це в етері телеканалу "Еспресо".
"У Брюсселі, в Парижі, в Києві всі прекрасно розуміють, що ця війна завершиться розпадом Росії й альтернативи цьому немає. Президент країни-агресорки Путін посилатиме свої ракети в Україну, доки він їх матиме", - зазначив Омелян.
Дипломат додав, що Європа підтримує Україну.
"Єврокомісія є одностайно на боці України. Ми бачимо, що усі розв'язання українських питань виносилися на підтримку народу України, зокрема кандидатство на членство Європейського Союзу", - зауважив Володимир Омелян.
- 26 червня прем'єр Британії Борис Джонсон та президент Франції Емманюель Макрон після зустрічі на полях саміту "Великої сімки" погодилися, що у війні Росії проти України настав критичний момент.
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