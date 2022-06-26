Військовослужбовець ЗСУ розповів про це в етері телеканалу "Еспресо".

"У Брюсселі, в Парижі, в Києві всі прекрасно розуміють, що ця війна завершиться розпадом Росії й альтернативи цьому немає. Президент країни-агресорки Путін посилатиме свої ракети в Україну, доки він їх матиме", - зазначив Омелян.

Дипломат додав, що Європа підтримує Україну.

"Єврокомісія є одностайно на боці України. Ми бачимо, що усі розв'язання українських питань виносилися на підтримку народу України, зокрема кандидатство на членство Європейського Союзу", - зауважив Володимир Омелян.

26 червня прем'єр Британії Борис Джонсон та президент Франції Емманюель Макрон після зустрічі на полях саміту "Великої сімки" погодилися, що у війні Росії проти України настав критичний момент.

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