"Цю війну можна виграти": Воллес розповів, що може врятувати Путіна й чому Україна має посилити мобілізацію

Про це ексміністр оборони Великої Британії Бен Воллес зазначив у коментарі виданню The Telegraph

Бен Воллес наголосив, що контрнаступ України має успіх, а Сили оборони повільно, але впевнено проривають російські рубежі, Україна "набирає обертів і рветься вперед".

"Вони використовують британське обладнання та досягають успіху, що значно перевищує очікування. Я пам’ятаю, як відвідав секретну локацію за кордоном, але за межами України, коли ми готували українських солдатів до використання ракет ППО StarStreak. У них був тиждень, щоб потренуватися за системою, на освоєння якої ми витрачаємо місяці. Британський сержант вказав на молодого українця, ледве підліткового віку. "Він не відпустить тренажер і не припинить тренуватися, поки ніколи не промахнеться", — сказав він. Цей молодий чоловік збив два російські ударні вертольоти", – написав Воллес.

"Коли надія поєднується з відповідним обладнанням, Україну не зупинити. Наш обов’язок — підтримувати цю надію та підтримувати її фінансуванням та обладнанням, поки робота не буде виконана", – додав він.

Ексміністр Британії переконаний, що Захід має шанс допомогти завершити війну, адже російська армія тріскається, Україна навчилася нової тактики ведення боїв, а "удари Storm Shadow нищать російські штаби". Крім того, ми є свідками початку битви за Крим.

"Цю війну можна виграти. Володимир Путін зазнає краху. Подібно до того, як людські емоції ведуть Україну до успіху, це також є неминучою вадою Путіна та його злочинного режиму. Романтика, егоїзм і помста змусили Путіна перетнути Україну, і це стане його загибеллю", – зазначив він.

Бен Воллес каже, що Путін відчайдушно хапається за дві останні речі, які можуть його врятувати – це час і розкол міжнародної спільноти.

"Британія може щось зробити з обома. Ми повинні допомогти Україні зберегти свою динаміку – і для цього буде потрібно більше боєприпасів, ATACMS і Storm Shadows. І найкращий спосіб утримати міжнародну спільноту разом – це демонстрація успіху", – переконаний він.

З огляду на це, Воллес закликав Київ "омолодити" армію. Він зауважив, що поки Зеленський прагне зберегти молодь, Росія проводить приховану мобілізацію.

"Україна також може зіграти свою роль. Середній вік бійців на фронті — понад 40 років. Я розумію бажання президента Зеленського зберегти молодь на майбутнє, але факт — Росія нишком мобілізує всю країну. Путін знає, що пауза дасть йому час для створення нової армії. Тому, як це зробила Британія в 1939 і 1941 роках, можливо, настав час переоцінити масштаби мобілізації України", – написав він.

Воллес переконаний, що підтримка України не має зупинятися "ні на один день".

"Світ спостерігає, чи має Захід рішучість відстоювати наші цінності та систему, засновану на правилах. Те, що ми зараз робимо для України, визначить напрямок для всієї нашої безпеки на роки вперед", – резюмував він.