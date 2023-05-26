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"Тугий з м'ячем": ексфутболіст МЮ жорстко розкритикував гру Мудрика в останньому матчі "Челсі"

26 травня, 2023 п'ятниця
17:53
Спорт Михайло Мудрик, "Челсі", АПЛ

Ексфутболіст "Манчестер Юнайтед" і збірної Англії Гарі Невілл жорстко розкритикував Михайла Мудрика за останній матч лондонського "Челсі"

Про це повідомляє Metro.

У четвер, 25 травня, в АПЛ "Манчестер Юнайтед" переміг лондонський "Челсі" з рахунком 4:1. Михайло Мудрик відіграв 64 хвилини та змарнував кілька хороших моментів.

"Боже мій, скільки разів ми бачили це в першому таймі? Такий жорсткий і тугий з м'ячем. Він такий важкий, що дотик м'яча до нього неймовірне. Це питання впевненості або її відсутності. Це ніби він не має уявлення про те, що він збирається робити з м'ячем, перш ніж він його отримає. Це все повинно проходити швидше в його голові", - сказав ексфутболіст "Манчестер Юнайтед" і збірної Англії Гарі Невілл.

У нинішньому сезоні АПЛ Михайло Мудрик зіграв 15 матчів у складі "Челсі" і відзначився 2 результативними передачами.

футбол
Челсі
Англія
Манчестер Юнайтед
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