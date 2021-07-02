Тупицького перевіряють на причетність до ще двох кримінальних правопорушень, - ДБР
У Державному бюро розслідувань перевіряють суддю Конституційного суду Олександра Тупицького на причетність до ще двох кримінальних правопорушень
Про це повідомила прес-служба ДБР, передає "Радіо Свобода".
ДБР перевіряє Тупицького у кримінальному провадженні з приводу вчинення кримінальних правопорушень за статтями "самовільне присвоєння владних повноважень" та "несанкціоноване втручання в роботу автоматизованих систем".
Із заявою до правоохоронців звернувся представник президента у Конституційному суді Федір Веніславський.
"Писав заяву про перевірку порядку розподілу справ загалом, але я не стверджував, що я маю інформацію про несанкціоноване втручання в порядок розподілу справ. Просто говорив, що треба з’ясувати наскільки були дотримані вимоги законодавства під час розподілу справ, оскільки є певні сумніви. Через те, що резонансні справи попадають до одних і тих самих суддів, які є найближчим оточенням пана Тупицького", – сказав Веніславський.
Водночас Тупицький не знає про нові статті у справі.
"Я вперше це чую, це перше. Друге, розподіл справ – голова суду до цього ніякого відношення не має. Там є порядок, і вам вичерпну відповідь надасть керівник секретаріату. Ви дайте письмово, щоб він розписав, як це все робиться", – сказав Тупицький.
Раніше бул овідомо про дві статті в межах цього ж провадження – "державна зрада" та "самовільне захоплення земельної ділянки".
- Нагадаємо, що Окружний адміністративний суд Києва зареєстрував позов ексголови Конституційного Суду Олександра Тупицького до КСУ, зараз вирішується питання відкриття провадження в адміністративній справі.
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