Тупицького перевіряють на причетність до ще двох кримінальних правопорушень, - ДБР

Про це повідомила прес-служба ДБР, передає "Радіо Свобода".



ДБР перевіряє Тупицького у кримінальному провадженні з приводу вчинення кримінальних правопорушень за статтями "самовільне присвоєння владних повноважень" та "несанкціоноване втручання в роботу автоматизованих систем".



Із заявою до правоохоронців звернувся представник президента у Конституційному суді Федір Веніславський.



"Писав заяву про перевірку порядку розподілу справ загалом, але я не стверджував, що я маю інформацію про несанкціоноване втручання в порядок розподілу справ. Просто говорив, що треба з’ясувати наскільки були дотримані вимоги законодавства під час розподілу справ, оскільки є певні сумніви. Через те, що резонансні справи попадають до одних і тих самих суддів, які є найближчим оточенням пана Тупицького", – сказав Веніславський.



Водночас Тупицький не знає про нові статті у справі.

"Я вперше це чую, це перше. Друге, розподіл справ – голова суду до цього ніякого відношення не має. Там є порядок, і вам вичерпну відповідь надасть керівник секретаріату. Ви дайте письмово, щоб він розписав, як це все робиться", – сказав Тупицький.

Раніше бул овідомо про дві статті в межах цього ж провадження – "державна зрада" та "самовільне захоплення земельної ділянки".

Нагадаємо, що Окружний адміністративний суд Києва зареєстрував позов ексголови Конституційного Суду Олександра Тупицького до КСУ, зараз вирішується питання відкриття провадження в адміністративній справі.