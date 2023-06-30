Я промовчу про те, що це схоже на дитяче тупцяння ніжками. І про те, що Україна не впаде за нетривалої відсутності Зеленського: поплічницю зрадника Деркача і без нього призначать на посаду, а військкома-корупціонера і без нього не посадять. То таке.

Але оця дитяча поведінка дивує. А якщо лідери країн НАТО залишать на сидінні автівок свою стриманість і дипломатичність і заявлять з порога: ми не дамо вам грошей, поки у вас крадуть мільярди на закупівлях. Поки у вас розкрадають гуманітарку, не забороняють московську церкву, поки у вас відключають від етеру телеканали, поки у вас люди Януковича при владі, поки іде тиск на місцеве самоврядування, поки чиняться спроби рейдерства щодо бізнес-активів… І таких "поки" набереться зо три десятки.

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Так що ультиматуми висувати не варто: вага України зараз у світі визначається лише її героїчною армією і її незламним народом, але аж ніяк не двома людьми, які весь час удвох ходять президентським кабінетом, і ти вже не можеш сказати, а хто в країні президент. На саміт треба їхати. І коли тобі нічого не обіцяють, робити все, щоб пообіцяли. Це і є робота політика і президента.

А совати ніжками під столом — це на світових лідерів не подіє. І коли наші воїни ідуть на штурм, їм ніхто не гарантує, що ворожі позиції впадуть. Битися треба на всіх напрямках. І чесно відповідати на запитання партнерів, коли вони запитують про розкрадання і корупцію. Бо НАТО — це там, де закони та правила, автократія і бєзпрєдєл- це про інше утворення. Але точно не про НАТО.

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Про автора. Василь Зима, журналіст Еспресо

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