Турчинов: Головним наступальним пріоритетом ГШ РФ є Київський стратегічний напрямок

За його словами, в умовах загрози військового вторгнення РФ в Україну, влада демонструє злочинну бездіяльність і некомпетентність. "У своєму черговому відеозверненні Зеленський називає можливість вторгнення РФ "чутками", натякаючи, що їх навмисне пускають наші західні партнери", – додав він, нагадавши, що напередодні цього відеозвернення розвідувальні органи США офіційно надали військово-політичному керівництву України інформацію про підготовку нападу (вторгнення) російських військ з території Білорусі.



"Головним наступальним пріоритетом ГШ РФ є Київський стратегічний напрямок. З цією метою відбувається концентрація військ на контрольованій Кремлем території Білорусі, а також підготовка спецслужбами РФ і РБ провокацій у прикордонному регіоні",– пояснив екссекретар РНБО України.



Турчинов наголосив, що на сьогоднішній день жодних заходів для прикриття столиці та відбиття можливого нападу українське керівництво не вживає.



"В цих умовах необхідно негайно почати підготовку оборонних рубежів. Завершити формування, підготовку та озброєння бригад тероборони всіх прикордонних областей. Невідкладно перекинути механізовану бригаду корпусу резерву в район прогнозованого наступу агресора (Овруч-Іванків). Озброїти механізовану бригаду та бригади тероборони протитанковими ракетними комплексами "Стугна", "Корсар", а також, наданими урядом Великобританії NLAW (SAAB)", – пояснив він, резюмувавши, що невиконання елементарних заходів щодо захисту країни ставить під сумнів адекватність та легітимність «зеленої» влади.