Турчинов: Мародерів будемо знищувати на місці

"Хочу попередити покидьків, які намагаються грабувати залишені киянами домівки – наші бійці будуть вас знищувати на місці, без будь-яких судових процедур. Тому що мародери – зрадники і вороги України, які працюють на російську армію і підлягають знищенню, як будь-які окупанти", – наголосив Турчинов.