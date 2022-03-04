Турчинов: Мародерів будемо знищувати на місці
Мародерів будемо знищувати на місці. Про це сказав Олександр Турчинов в штабі Подільського батальону тероборони Києва
"Хочу попередити покидьків, які намагаються грабувати залишені киянами домівки – наші бійці будуть вас знищувати на місці, без будь-яких судових процедур. Тому що мародери – зрадники і вороги України, які працюють на російську армію і підлягають знищенню, як будь-які окупанти", – наголосив Турчинов.
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