Туреччина має намір забезпечити усю країну газом з Чорного моря

Таку заяву зробив міністр енергетики та природних ресурсів Туреччини Фатіх Донмез, передає DW.



Денмез 31 грудня відвідав завод з переробки природного газу "Філіос", що нині будується в провінції Зонгулдак на півночі Туреччини.



"Звідси газ із Чорного моря надходитиме на сушу. Початкова потужність заводу складе десять мільйонів кубометрів на добу, проте пізніше ми плануємо довести цей показник до 40 мільйонів кубометрів", - наголосив урядовець.



Як зазначив політик, промисловий комплекс розраховують увести в експлуатацію у першому кварталі 2022 року. Після підключення цього об'єкта до турецької розподільної системи чорноморський газ використовуватиметься у всіх куточках Туреччини. Від цього виграють і турецький народ, і сама держава, наголосив Донмез.



За оцінкою голови турецького Міненерго, підприємство такого масштабу та потужності посяде перше місце у Європі.





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