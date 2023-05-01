Про це повідомляє NTV.

Босфор був закритий для руху суден в обох напрямках, починаючи з 18:00 за місцевим часом.

За даними Генерального управління прибережної безпеки, протоку тимчасово закривали через поломку двигуна 94-метрового суховантажного судна Ilyas Konan, який прямував з Росії до турецького порту Коджаелі.

Пізніше Ilyas Konan доставили за допомогою буксирів до стоянки Ахиркапи.

А о 21:20 берегова охорона Туреччини заявила про поновлення судноплавства через протоку.