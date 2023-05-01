Туреччина на кілька годин закривала прохід через Босфор через аварію суховантажного судна
30 квітня берегова охорона Туреччини тимчасово закривала протоку Босфор для проходу суден через поломку двигуна суховантажного судна Ilyas Konan
Про це повідомляє NTV.
Босфор був закритий для руху суден в обох напрямках, починаючи з 18:00 за місцевим часом.
За даними Генерального управління прибережної безпеки, протоку тимчасово закривали через поломку двигуна 94-метрового суховантажного судна Ilyas Konan, який прямував з Росії до турецького порту Коджаелі.
Пізніше Ilyas Konan доставили за допомогою буксирів до стоянки Ахиркапи.
А о 21:20 берегова охорона Туреччини заявила про поновлення судноплавства через протоку.
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