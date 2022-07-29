Туреччина не розглядає пропозицію Путіна щодо спільного виробництва байрактарів, - управління оборонної промисловості

Про це заявив президент управління оборонної промисловості Туреччини Ісмаїл Демір, передає Hurriyet Ankara.

"Не можу сказати, що це можливо. Немає нічого, що потрапило б до нашого порядку денного і почало працювати", - сказав Демір.

Президент управління оборонної промисловості Туреччини додав, що питання міжнародної співпраці вирішують у межах державної політики.

"Процес формується у межах політики Турецької Республіки. Ми працюємо над технічною стороною питання", - сказав Демір.

19 липня гендиректор компанії Baykar Халук Байрактар заявив, що не постачатиме безпілотників до Росії.

26 липня президент Туреччини Реджеп Ердоган розповів, що президент РФ Володимир Путін "проявляв інтерес" до будівництва заводу з виробництва байрактарів у Росії. 5 серпня Ердоган планує відвідати Москву.

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