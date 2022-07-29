English Львів Головна
ua en
English Львів Головна
Боротьба за свободу слова
Війна з Росією: хроніка
Головна Світ Туреччина не розглядає пропозицію Путіна щодо спільного виробництва байрактарів, - управління оборонної промисловості

Туреччина не розглядає пропозицію Путіна щодо спільного виробництва байрактарів, - управління оборонної промисловості

29 липня, 2022 п'ятниця
16:04
Світ Bayraktar Байрактар

Тему спільного з РФ виробництва безпілотників Bayraktar TB2 або інших дронів Туреччина наразі не розглядає

Про це заявив президент управління оборонної промисловості Туреччини Ісмаїл Демір, передає Hurriyet Ankara.

"Не можу сказати, що це можливо. Немає нічого, що потрапило б до нашого порядку денного і почало працювати", - сказав Демір.

Президент управління оборонної промисловості Туреччини додав, що питання міжнародної співпраці вирішують у межах державної політики.

"Процес формується у межах політики Турецької Республіки. Ми працюємо над технічною стороною питання", - сказав Демір.

  • 19 липня гендиректор компанії Baykar Халук Байрактар заявив, що не постачатиме безпілотників до Росії.
  • 26 липня президент Туреччини Реджеп Ердоган розповів, що президент РФ Володимир Путін "проявляв інтерес" до будівництва заводу з виробництва байрактарів у Росії. 5 серпня Ердоган планує відвідати Москву.

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Новини
Туреччина
безпілотник
Читайте також:
Дмитро Медведєв
28 липня, 2022 четвер
У Румунії жорстко відреагували на "мапу України", яку опублікував заступник глави Радбезу РФ Дмитро Медведєв
Мірча Луческу
28 липня, 2022 четвер
Луческу бойкотував пресконференцію після гри з "Фенербахче" через скандування турецьких фанів про Путіна
гаубиця M777
Автор Олексій Левков
28 липня, 2022 четвер
ЗСУ нищать ворога не тільки з сучасних САУ: які "сюрпризи" для армії РФ має гаубиця M777
Київ
+27°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 39.46
    Купівля 39.46
    Продаж 40.46
  • EUR
    Купівля 39.75
    Продаж 41.07
LIVE
  • Актуальне
  • Важливе
2022, п'ятниця
29 липня
16:17
Крістін Ламбрехт
Німеччина передасть Україні 16 танків-мостоукладників Biber
16:13
Верховна Рада
Відстрочка від мобілізації, нові правила забудови територій, регулювання відносин на ринку газу: ВР ухвалила низку законів і постанов
15:56
Таня Файон
Очільниця МЗС Словенії Файон вважає найкращим закінченням війни перемовини, а не перемогу України
15:42
На фото відвідувачі центру
Український центр у Вільнюсі за місяць відвідало 2 тис. людей
15:41
Ексклюзив
збитий літак окупантів
Росавіація перестала залітати на територію України, тому дистанційно атакує ракетами, - речник Командування Повітряних сил ЗСУ
15:40
Ексклюзив
КПВВ "Оленівка"
У колоніях Оленівки перебуває понад 10 тис. маріупольців, - радник міського голови Маріуполя Андрущенко
15:36
Оновлено
ДНР
Росіяни обстріляли з артилерії в'язницю в Оленівці, де тримали українських полонених. Кулеба закликав партнерів визнати РФ державою-терористом
15:32
Суддя Олександр Тупицький
Суд заочно арештував ексголову КСУ Тупицького, тепер можна організувати його екстрадицію з Австрії, - ДБР
15:27
У Харкові російські ракети частково зруйнували корпус Сільськогосподарського університету
15:20
Т-72 танк
Північна Македонія передасть Україні танки Т-72
15:15
Швеція Фінляндія НАТО
Дві третини членів НАТО ратифікували протоколи про вступ Швеції й Фінляндії
15:14
безробіття
У липні в Україні рівень безробіття сягнув рекордних 35%, – НБУ
15:05
вагітна
Яку меддопомогу можуть безплатно отримати за кордоном вагітні українки-біженки. Роз'яснення МОЗ
14:53
Діти у фільтраційних таборах поблизу Маріуполя
Росіяни депортували 5 600 українських дітей, - МВС
14:45
російський окупант
Звір біля воріт. Як реагувати на страти і катування наших полонених
14:40
Ексклюзив
HIMARS
Заяви росіян щодо знищення HIMARS баражуючими снарядами - це комічно, - головний редактор Defense Express Катков
14:40
На фото гаубиця М109А3
Нова Каховка, Чорнобаївка, Олешки, Брилівка: депутат Херсонської облради розповів про знищення окупантів українськими військовими
14:40
Ексклюзив
На фото Збройні сили України
"Кіношного" звільнення Херсонщини не буде": речниця ОК "Південь" Гуменюк розповіла про можливості щодо контрнаступу
14:31
Мая Санду
У разі поширення агресії РФ на території Молдови Кишинів звернеться по допомогу до Румунії, - Санду
14:24
Верховна Рада
Рада прийняла закон про одноразову виплату військовим
14:16
Окупанти запустили дві ракети
Обстріл Росією Кропивницького: 9 госпіталізованих у тяжкому стані, один – у дуже тяжкому, решта – середньої тяжкості
13:54
Ексклюзив
путін
Путіну не потрібні європейські гроші. Його мета - відновлення СРСР, йому плювати на гроші, - Портников
13:54
На фото порт "Чорноморськ"
Україна чекає сигналу від партнерів для початку експорту зерна, - Зеленський
13:53
ЄС Україна
Понад 80% українців підтримують вступ до ЄС, а 71% - вступ до НАТО, - опитування Київського інституту соціології
13:49
Росіяни обстріляли Слов'янськ ракетами зі "смерчів": поранено людину, пошкоджено будинки і комерційні заклади
13:41
Росія формує поблизу України ще одне ударне угруповання, - розвідка
13:40
Бен Воллес
Очільник міноборони Британії Воллес підтримав кандидатуру Трасс на посаду премʼєрки країни
13:15
Ексклюзив
Віталій Портников
Росія втрачає ініціативу у війні. ЗСУ мають можливості деокупувати Південь України, - Портников
13:12
Зранку окупанти двічі обстріляли Сумщину з мінометів
12:47
Консульство Болгарії тимчасово припиняє роботу в Єкатеринбурзі
12:47
Вадим Шишимарін
Апеляційний суд Києва скоротив вирок окупанту Шишимаріну, який убив цивільного на Сумщині
12:42
PR
Магазин посуду Лора – товари для кухні, дому та побуту
12:34
винищувач F-35
Держдепартамент США схвалив можливість продажу Німеччині винищувачів F-35 і боєприпасів на $8,4 млрд, - Reuters
12:27
Оновлено
Росіяни вдарили по Миколаєву касетними снарядами: кількість поранених зросла до 13, іще 5 людей загинуло
12:20
Буча
Катували людей у Бучі: чотирьом військовим РФ повідомлено про підозру
12:15
обстріл
Росіяни обстріляли прикордоння Чернігівщини з артилерії: пошкоджено адмінбудівлю
11:53
Віктор Орбан
Угорщина планує додатково закупити у Росії 700 млн кубометрів газу
11:42
ЗСУ знищили втрати окупантів
Українські десантники показали, як знищили росіян, їхні батарею артилерії, зброю й техніку на Херсонщині
11:37
Бен Воллес
Путін може змінити стратегію через військові невдачі Росії в Україні, - очільник міноборони Британії Воллес
11:18
Україна готується до нового навчального року
Для очного навчання дітей у школі або в 10-хвилинній доступності від закладу має бути обладнане укриття, - ОПУ
Більше новин
Facebook Twitter
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected] Курси валют надані kurs.com.ua

  • © 2022 ESPRESO.TV