Про це Боднар сказав в етері проєкту "Радіо Свобода".

За словами посла, в Анкарі зацікавлені у цій операції, бо в такий спосіб Туреччина посилює свої позиції на міжнародній арені.

Зокрема Боднар зазначив, що жодних умов щодо повернення українських військовослужбовців, про які йому було б відомо, не висувалося. Він додав, що це навпаки "особливість позиції турецької сторони як медіатора, яка надає так звані добрі послуги для того, щоб сам процес тривав".

"Її роль у цьому процесі, звичайно, також важлива. Оскільки підіймаються її рейтинги. Не вважаймо, що це тільки добрий жест у бік України. Це також посилення позицій Туреччини в комунікації з російською стороною", - завважив Боднар.

Він також розповів, що переговори щодо звільнення командирів тривали кілька місяців. До цього процесу, за словами посла, був залучений «увесь дипломатичний авангард».

"Підготовча робота тривала впродовж декількох місяців. Президент (України Володимир Зеленський - ред.) вів переговори з президентом (Туреччини Реджепом - ред.) Ердоганом не тільки під час візиту, але й попередньо було декілька телефонних дзвінків, були контакти — звичайно, там, де тільки можна було знайти такі контакти", — резюмував він.

Що відомо про повернених з полону командирів з Азовсталі

21 вересня 2022 року в результаті обміну полоненими з російського полону загалом вдалося повернути 215 захисників України, серед них були й Денис Прокопенко, Святослав Паламар, Сергій Волинський, Олег Хоменко, Денис Шлега. Операція зі звільнення полонених містила три складові - обмін українців на кума Володимира Путіна Віктора Медведчука, звільнення 5 командирів за сприяння президента Туреччини Реджепа Тайїпа Ердогана та звільнення 10 іноземців, які воювали за Україну.

24 вересня речник президента Туреччини Ібрагім Калін повідомив, що Ердоган і Зеленський узгоджували обмін 15 командирів "Азовсталі", а домовилися лише за 5.

Заступник командира полку "Азов" Мольфар розповів, що всіх звільнених українських військових росіяни катували в полоні. Захисники перебували у важкому психологічному та фізичному стані й потребували допомоги.

У вересні керівник Офісу президента України Андрій Єрмак поговорив зі звільненими з полону командирами з Азовсталі, які тоді перебували у Туреччині. Повідомлялося, що вони проходили медичні огляди, проводилася ретельна перевірка їхнього стану.

8 липня 2023 року Україна повернула з Туреччини командирів з Азовсталі, які перебували там після російського полону.