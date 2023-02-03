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Туреччина пообіцяла сприяти тому, щоб Україна "максимально швидко звільнила всі свої території"

3 лютого, 2023 п'ятниця
15:02
Світ на фото Дмитро Лубінець і Шереф Малкоч

Уповноважений із прав людини Дмитро Лубінець зустрівся зі своїм турецьким колегою Шерефом Малкочем. Він запевнив, що Анкара підтримує територіальну цілісність України

Про це Лубінець повідомив у Telegram.

Уповановажений Верховної Ради з прав людини попросив Туреччину вплинути на Росію, аби та виконувала взяті на себе обов’язки щодо дотримання Женевських конвенцій.

Зі свого боку Малкоч підкреслив, що Туреччина підтримує територіальну цілісність України.

"Ми займаємося гуманітарною стороною. Ціль нашої роботи – полегшити життя і ту ситуацію, в якій опинилися громадяни вашої країни. Ми підтверджуємо прихильність територіальної цілісності України. Бажаємо, щоб Україна максимально швидко звільнила всі свої території", – сказав турецький омбудсмен.

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