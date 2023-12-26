Туреччина розширила авіасполучення до 343 напрямків у 130 країнах світу

Про це сказав президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган на церемонії відкриття нової злітно-посадкової смуги в аеропорту ім. Сабіхи Гьокчен, що в азійській частині Стамбула, повідомляє Укрінформ.

"Колись ми виконували міжнародні рейси за 60 напрямками у 50 країнах, ми додали 283 нові напрямки до нашої мережі рейсів, збільшивши її до 343 у 130 країнах. Загальна кількість літаків з 489 була збільшена до 1813, тобто на 270%. Щоб не залишити жодної точки світу, до якої ми не можемо дістатися, ми перетворили Туреччину на одну з країн із найбільшою мережею рейсів у світі", - сказав Ердоган.

Довжина нової злітно-посадкової смуги, відкритої в аеропорту ім. Сабіхи Гьокчен становить 3540 метрів, що має подвоїти пропускну здатність аеропорту. Загальний обсяг інвестицій в цей проєкт становив 970 млн доларів США.

Планується, що до кінця року кількість пасажиропотоку через цей аеропорт перевищить 37 мільйонів, а із введенням в експлуатацію нової злітно-посадкової смуги аеропорт зможе щорічно приймати понад 85 мільйонів пасажирів. Нову злітно-посадкову смугу будуть використовувати для посадки, стару – для зльоту.

Як раніше повідомив турецький телеканал NTV, інший стамбульський аеропорт в європейській частині міста на початку грудня став найбільш завантаженим аеропортом в Європі з середньою кількістю рейсів 1296 на день протягом періоду 4-10 грудня.

За кількістю рейсів на другому місці за цей період лондонський «Хітроу» із середнім показником 1286 рейсів на день, амстердамський "Схіпгол" із 1251 рейсом і паризький аеропорт ім. Шарля де Голля із 1217 рейсами.