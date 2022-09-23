Про це повідомляє державне турецьке інформагентство Anadolu з посиланням на заяву президента Туреччини Реджепа Ердогана.

"Ми розглянемо альтернативи, які ми маємо. Зосередимося на них", – сказав він.

Раніше ЗМІ повідомили, що Ердоган скличе у п’ятницю нараду з питань економіки, на якій обговорюватимуться російська платіжна система "Мир" та можливі санкції Заходу.

Відомо, що приймання карток "Мир" призупинив один із найбільших турецьких банків Turkiye Is Bankasi (Isbank), а також турецький Denizbank – колишній дочірній банк "Сбєрбанку", проданий у 2019 році дубайській компанії Emirates NBD.

Це сталося після того, як минулого четверга Мінфін США оприлюднив роз'яснення, згідно з яким фінансові інститути з країн поза США, укладаючи угоди з російською Національною системою платіжних карток (НСПК), можуть бути залучені до обходу американських санкцій шляхом розширення території використання російської платіжної системи "Мир" за межами РФ.

У роз'ясненні також уточнювалося, що сама НСПК не перебуває у санкційному списку, проте одночасно з публікацією цього документа США додали до списку блокувальних санкцій гендиректора НСПК Володимира Комлєва.

21 вересня стало відомо, що окрім Туреччини, картки "Мир" перестали приймати у В'єтнамі, Казахстані та Вірменії. На сайті платіжної системи "Мир" на 20 вересня було закрито розділ, в якому раніше повідомлялося про географію приймання карток. У повідомленні Національної системи платіжних карток (НСПК) від 20 квітня 2022 року перераховувалося, що "пластик" приймався до оплати у восьми країнах, у тому числі у В'єтнамі (2 банки) та в Казахстані (4 банки).

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