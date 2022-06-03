Туреччина сподівається, що візит Лаврова в Анкару розблокує експорт зерна з України

Про це, з посиланням на слова високопоставленого турецького чиновника, пише Sky News.

Є надія на позитивний результат, оскільки і Москва, і Київ хочуть рішення, незважаючи на свої умови.

Хоча перешкоди залишаються – наприклад, механізми оплати за сільськогосподарську продукцію та міни, що плавають у Чорному морі, – чиновник сказав, що Москва може зробити подальші позитивні кроки після того, як у четвер заявила, що відкрита для розробки плану.

Війна спричинила глобальну продовольчу кризу, коли ціни на зернові та добрива різко зросли, що спонукало ООН запропонувати план відновлення судноплавних маршрутів з Одеси та інших українських портів. Туреччина, яка сусідить з Україною та Росією, заявила, що готова взяти на себе роль в рамках "механізму спостереження", якщо буде досягнуто угоди. Це може включати турецький військово-морський супровід танкерів, які залишають Україну та проходять через турецькі протоки.

Відзначимо, що вчора, 2 червня, Туреччина заявила про можливість вивезти 20 млн тонн українського зерна.

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