Туреччина сподівається, що візит Лаврова в Анкару розблокує експорт зерна з України
Туреччина сподівається на прогрес у плані розблокування експорту зерна з українських чорноморських портів після візиту міністра закордонних справ Росії Сергія Лаврова наступного тижня
Про це, з посиланням на слова високопоставленого турецького чиновника, пише Sky News.
Є надія на позитивний результат, оскільки і Москва, і Київ хочуть рішення, незважаючи на свої умови.
Хоча перешкоди залишаються – наприклад, механізми оплати за сільськогосподарську продукцію та міни, що плавають у Чорному морі, – чиновник сказав, що Москва може зробити подальші позитивні кроки після того, як у четвер заявила, що відкрита для розробки плану.
Війна спричинила глобальну продовольчу кризу, коли ціни на зернові та добрива різко зросли, що спонукало ООН запропонувати план відновлення судноплавних маршрутів з Одеси та інших українських портів. Туреччина, яка сусідить з Україною та Росією, заявила, що готова взяти на себе роль в рамках "механізму спостереження", якщо буде досягнуто угоди. Це може включати турецький військово-морський супровід танкерів, які залишають Україну та проходять через турецькі протоки.
- Відзначимо, що вчора, 2 червня, Туреччина заявила про можливість вивезти 20 млн тонн українського зерна.
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