Туреччина заявила про можливість вивезти 20 млн тонн українського зерна

Про це пише Anadolu Agency.

Видання повідомляє, що деталі обговорять найближчими днями на зустрічі за участю представників Росії, України, Туреччини та ООН. На чотиристоронній нараді будуть вирішуватись такі питання, як маршрут, страхування та безпека кораблів і розмінування територій.

Дипломатичні джерела повідомили журналістам, що Путін і Зеленський позитивно оцінюють співпрацю зі створення "зернового коридору".

Очікується, що території навколо портів у Чорному морі будуть розміновані, а запаси зерна безпечно потраплять на зовнішні ринки.

26 травня Туреччина заявила, що домовляється з Росією та Україною про коридор для експорту зерна.

30 травня список кораблів, якими Росія намагається вивезти і продати крадене в Україні зерно та інші товари, передали раднику президента Туреччини.

2 червня прокуратура розпочала розслідування незаконного вивезення викраденого Росією українського зерна через окупований Крим.

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