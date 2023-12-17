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Туреччина та Азербайджан врятують Росію з яйцями

17 грудня, 2023 неділя
21:34
Економіка курячі яйця

Міністр сільського господарства РФ Дмитро Патрушев, син секретаря Радбезу РФ Миколи Патрушева, запевнив у готовності виробників з Туреччини та Азербайджану задовільнити попит росіян у курячих яйцях

Таке стане можливим вже за 2-3 тижні, заявив російський урядовець у коментарі телевізійному пропагандисту Павлу Зарубіну.

"Найближчим часом, вже цього тижня, мають приїхати яйця з Азербайджану. Буквально, я думаю, тижнів за два-три підуть яйця з Туреччини без відповідного імпортного мита, що дозволить скоригувати нам ціни", - зазначив Патрушев.

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Міністр додав, що після новорічних свят на ціни вплине сезонний фактор - вартість яєць, як він вважає, почне знижуватись.

Разом з тим, Дмитро Патрушев визнав, що наразі ціна яєць продовжує зростати.

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Також він сказав, що правитель РФ Володимир Путін докорив йому за дефіцит доступних яєць.

"Відчув, що працювати треба краще, таки, напевно. Не до кінця впорався із поставленим завданням. Проте я думаю, що президент дасть ще один шанс, щоби цю ціну виправили", наводить слова Патрушева-молодшого РІА "Новості".

При цьому слід наголосити, що Патрушев-старший, за відкритими даними, активно просуває Дмитра у наступники Путіна. Своєю чергою Путін на останній 4-годинній пресконференції з представниками регіональних пропагандистських медіа публічно висміяв Патрушева-молодшого за нездатність впоратися з дорожнечею курячих яєць.

Що у Росії коїться з яйцями

За офіційними даними Росстату, від початку 2023 року ціни на яйця у Росії піднялися на 46,18%. У листопаді цей продукт подорожчав на 15%.

У російській провінції яйця зараз просто неможливо придбати. Аби їх купити там готові годинами вистоювати черги на морозі.

Такий критичний стан справ економісти пояснюють трьома чинниками:

  • міжнародними економічними санкціями - адже сучасні технології птахівництва повністю зав'язані на західних технологіях;
  • більшість ліквідних російських птахофабрик знаходиться у Бєлгородській області, де повноцінне виробництво ускладнене бойовими діями (обстрілами, прильотами, диверсіями, знеструмленнями тощо);
  • мігранти із країн Середньої Азії, що переважно працювали на виробництві російської курятини та яєць, лишають РФ - з остраху перед примусовою відправкою без підготовки та спорядження на війну проти України.
Росія
Володимир Путін
Туреччина
Азербайджан
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