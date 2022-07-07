Туреччина відпустила російський корабель із краденим українським зерном, МЗС України викликало посла
Турецька влада відпустила російський суховантаж "Жібек Жоли", який прибув з вантажем зерна з окупованого Бердянська
Про це йдеться у заяві МЗС України.
"Завдяки оперативному втручанню відповідних органів влади України це судно не змогло розвантажити крадене і було затримане. До турецької сторони було направлено запит на арешт судна і вантажу. Водночас, ігноруючи звернення української сторони, ввечері 6 липня судно було відпущене", - йдеться у заяві.
У МЗС зазначили, що у зв’язку з неприпустимою ситуацією, що склалася, до відомства запрошено посла Туреччини в Києві.
"Українська сторона з глибоким розчаруванням сприйняла зазначену інформацію і звертається до турецької сторони з наполегливим проханням провести розслідування зазначеної ситуації і надати вичерпну відповідь на запити відповідних органів влади України, а також усіма засобами запобігти подібними випадкам у майбутньому", - йдеться у заяві.
- 6 липня Офіс генпрокурора України офіційно звернувся до Туреччини з проханням допомогти у розслідуванні щодо трьох російських судів, які могли перевозити крадене українське зерно. У листі йдеться про те, що судна вирушали з головного зернового термінала окупованого Криму в Севастополі у квітні та травні. Київ просить Анкару надати документацію про їхній вантаж і час, коли вони прибули до турецьких портів.
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