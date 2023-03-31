Туреччина викликала посла Данії через спалення Корану в Копенгагені на акції протесту

Про це мовиться в заяві міністерства закордонних справ Туреччини.

"Ми рішуче засуджуємо те, що злочин на ґрунті ненависті, скоєний у Данії 24 березня проти нашої Священної Книги, Корану та нашого славного прапора, було дозволено знову вчинити 31 березня в Рамадан", - ствердили в МЗС.

Так, посла Данії в Анкарі Денні Аннана викликали до міністерства, закликавши владу Данії "вжити необхідних заходів проти винних у цьому злочині та вжити ефективних заходів для запобігання повторенню подібних провокацій".

Данський суспільний мовник DR уточнює, що 24 та 31 березня перед турецьким посольством у Копенгагені тривали демонстрації, за якими стоїть група Patrioterne Gar Live ("Патріоти в прямому етері"). Стверджується, що минулої п'ятниці було спалено примірники Корану й турецький прапор перед будівлею представництва Туреччини.