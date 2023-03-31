Туреччина викликала посла Данії через спалення Корану в Копенгагені на акції протесту
Упродовж тижня на акціях протесту в Копенгагені спалили Коран і турецький прапор: в Анкарі викликали посла Данії Денні Аннана
Про це мовиться в заяві міністерства закордонних справ Туреччини.
"Ми рішуче засуджуємо те, що злочин на ґрунті ненависті, скоєний у Данії 24 березня проти нашої Священної Книги, Корану та нашого славного прапора, було дозволено знову вчинити 31 березня в Рамадан", - ствердили в МЗС.
Так, посла Данії в Анкарі Денні Аннана викликали до міністерства, закликавши владу Данії "вжити необхідних заходів проти винних у цьому злочині та вжити ефективних заходів для запобігання повторенню подібних провокацій".
Данський суспільний мовник DR уточнює, що 24 та 31 березня перед турецьким посольством у Копенгагені тривали демонстрації, за якими стоїть група Patrioterne Gar Live ("Патріоти в прямому етері"). Стверджується, що минулої п'ятниці було спалено примірники Корану й турецький прапор перед будівлею представництва Туреччини.
- Під час протестів у Швеції 21 січня політик Расмус Палудан спалив Коран, однак інспіратором цього став журналіст ультраправого ЗМІ Exakt24 - дочірньої компанії Russia Today. Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган заявив, що його країна не підтримає заявку Швеції на вступ до НАТО, доки там можливі акції зі спалення священної для мусульман книги Корану.
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