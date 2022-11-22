Туреччина влітку передала Україні високоточні ракети для РСЗВ і Bayraktar, які успішно знищують "шахедів", - аналітики Oryx
Туреччина передала Україні влітку ракети TRLG-230 для РСЗВ та SUNGUR класу "повітря-повітря" для Bayraktar TB2, вони можуть збивати іранські дрони Shahed 136
Про це повідомляють військові аналітики Oryx.
Ракета TRLG-230 призначена для знищення наземних рухомих та нерухомих цілей. Її виробництвом займається турецька компанія Roketsan.
TRLG-230 має калібр 230 мм і дальність її роботи сягає 20-70 км. На кінцевій ділянці траєкторії польоту використовується напівактивне самонаведення ракети на ціль за відбитим від неї випромінюванням. Для підсвічування цілі використовується БПЛА Bayraktar TB2 або наземний лазерний цілевказівник.
Запускати TRLG-230 можна із системи артилерійського озброєння Roketsan MCL (багатокаліберна пускова установка) та інших платформ із сумісними інтерфейсами. Скільки таких ракет отримали ЗСУ і на яких пускових установках їх використовують — невідомо.
Окрім високоточних снарядів TRLG-230 для РСЗВ, Туреччина також передала Збройним Силам України ракети SUNGUR класу "повітря-повітря".
Йдеться про партію понад 100 штук. Ракети SUNGUR встановлюватимуть на безпілотні літальні апарати Bayraktar TB2. Завдяки цьому, українські БПЛА зможуть збивати повітряні цілі противника, включно з іранськими дронами камікадзе Shahed 136.
Ракети SUNGUR оснащені технологією Imagining Infrared Seeker (IIR), завдяки чому збільшується ймовірність попадання в ціль. Розробкою ракет також займається компанія Roketsan. До речі, крім Bayraktar TB2 ракети SUNGUR також планують встановити на БПЛА Akinci.
- Нагадаємо, гендиректор компанії Baykar Халук Байрактар заявив, що в Україні за два роки планують побудувати завод компанії Baykar.
- Також він повідомив, що в безпілотниках його фірми з'являться ракети "повітря-повітря", які зможуть збивати іранські дрони-камікадзе і випробування нових апаратів уже розпочалися.
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