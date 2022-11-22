Про це повідомляють військові аналітики Oryx.

Ракета TRLG-230 призначена для знищення наземних рухомих та нерухомих цілей. Її виробництвом займається турецька компанія Roketsan.

TRLG-230 має калібр 230 мм і дальність її роботи сягає 20-70 км. На кінцевій ділянці траєкторії польоту використовується напівактивне самонаведення ракети на ціль за відбитим від неї випромінюванням. Для підсвічування цілі використовується БПЛА Bayraktar TB2 або наземний лазерний цілевказівник.

Запускати TRLG-230 можна із системи артилерійського озброєння Roketsan MCL (багатокаліберна пускова установка) та інших платформ із сумісними інтерфейсами. Скільки таких ракет отримали ЗСУ і на яких пускових установках їх використовують — невідомо.

Окрім високоточних снарядів TRLG-230 для РСЗВ, Туреччина також передала Збройним Силам України ракети SUNGUR класу "повітря-повітря".

Йдеться про партію понад 100 штук. Ракети SUNGUR встановлюватимуть на безпілотні літальні апарати Bayraktar TB2. Завдяки цьому, українські БПЛА зможуть збивати повітряні цілі противника, включно з іранськими дронами камікадзе Shahed 136.

Ракети SUNGUR оснащені технологією Imagining Infrared Seeker (IIR), завдяки чому збільшується ймовірність попадання в ціль. Розробкою ракет також займається компанія Roketsan. До речі, крім Bayraktar TB2 ракети SUNGUR також планують встановити на БПЛА Akinci.

Нагадаємо, гендиректор компанії Baykar Халук Байрактар заявив, що в Україні за два роки планують побудувати завод компанії Baykar.

Також він повідомив, що в безпілотниках його фірми з'являться ракети "повітря-повітря", які зможуть збивати іранські дрони-камікадзе і випробування нових апаратів уже розпочалися.

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