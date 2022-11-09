Туреччина заборонила польоти літакам РФ із подвійною реєстрацією

Про це інформують роЗМІ.

Членкиня ради директорів однієї з російських авіакомпаній Ганна Підгірна заявила, що через необхідність облітати Туреччину тривалість рейсів, наприклад, до Єгипту зросла на 20-30 хвилин. Утім на вартість турів це не вплине.

Водночас Мінтранс РФ має намір обговорити заборону з Туреччиною найближчим часом, адже вважає це "дискримінацією", що нібито це суперечить цілям і завданням Міжнародної організації цивільної авіації.

У відомстві звинуватили Бермуди, які не знімають свою реєстрацію з літаків, записаний у РФ, попри відповідні запити російських перевізників.

Більшість іноземних літаків російських авіакомпаній було зареєстровано на Бермудських островах. У березні, після вторгнення РФ в Україну, тамтешня влада призупинила дії сертифікатів цих літаків. Для збереження авіапарку влада перевела понад 500 літаків до російської юрисдикції. Станом на вересень одночасно у російському та бермудському реєстрах перебувало 560 повітряних суден.

27 лютого стало відомо, що ЄС закриває повітряний простір для російських літаків.

2 березня США заборонили літакам РФ перебувати в американському повітряному просторі.

У Росавіації заявляли, що у березні літаки РФ можуть літати, не боячись арешту, лише у Венесуелу, Аргентину та на Кубу.

У квітні Євросоюз вніс 20 авіакомпаній з Росії до "чорного списку" та заборонив їм літати у власному повітряному просторі.

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